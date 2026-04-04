Trump recuerda a Irán que su ultimátum está a 48 horas de expirar

Donald Trump, durante su discurso televisado a la nación el miércoles por la noche.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a las autoridades de Irán de que dentro de dos días expirará el ultimátum que ha dado a Teherán para que reabra por completo el estrecho de Ormuz o bien pacte un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

"¿Recordáis cuando di a Irán diez días para pactar un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Pues el tiempo se acaba: quedan 48 horas antes de que desencadene el infierno sobre ellos", ha asegurado Trump en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La amenaza del presidente de Estados Unidos ya ha tenido varias réplicas de Irán descartando pactar un alto el fuego provisional, aunque sus autoridades han matizado que estarían dispuestas a negociar un final "definitivo y duradero".