Trump denuncia una supuesta injerencia de China en el voto por correo en EEUU y señala a las televisiones NBC y ABC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que información de inteligencia recientemente desclasificada demostraría una presunta injerencia de China en el sistema de voto por correo durante las elecciones estadounidenses.

Durante un discurso a la nación, Trump sostuvo que existen pruebas de amenazas al sistema electoral, entre ellas la supuesta participación de China, irregularidades relacionadas con el voto por correo y otras prácticas que, a su juicio, comprometen la integridad de los comicios.

El mandatario afirmó que esta información está siendo ocultada deliberadamente y criticó a las cadenas NBC y ABC por decidir no retransmitir su intervención. Según Trump, ambas televisiones conocían el contenido del discurso y optaron por no emitirlo porque no quieren que se conozcan las supuestas evidencias sobre fraude e injerencia extranjera.

Además, acusó a varios medios de comunicación de formar parte de un "complot" para encubrir estas informaciones y aseguró que buscan proteger determinados intereses políticos. En este contexto, defendió que la transparencia electoral es fundamental y reiteró que no puede haber una democracia sólida sin elecciones libres y justas.

Trump también advirtió de que decisiones como la de NBC y ABC deberían tener consecuencias, llegando a plantear la posibilidad de revisar sus licencias de emisión. El presidente insistió en que su objetivo es sacar a la luz las supuestas irregularidades vinculadas al voto por correo y a la influencia china en el proceso electoral.