Trump plantea que Estados Unidos controle el estrecho de Ormuz y cobre un 20% por garantizar la seguridad marítima

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su Administración pretende asumir el control del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo para el transporte de petróleo, y cobrar una tarifa a los buques que lo atraviesen como compensación por las labores de seguridad.

Durante una entrevista concedida a Fox News, Trump aseguró que Washington "probablemente gestionará" el estrecho y que Estados Unidos se convertirá en el "guardián" de la vía marítima. Según explicó, considera que otros países deberían sufragar el coste de esa protección.

Nos convertiremos en los guardianes del estrecho y deberían pagarnos por ello

Posteriormente, a través de su red social Truth Social, Trump anunció que Estados Unidos restablecerá el bloqueo a los buques iraníes y permitirá el tránsito del resto de embarcaciones. Además, señaló que los barcos que utilicen el estrecho deberán abonar un importe equivalente al 20% del valor de la carga transportada, destinado, según dijo, a cubrir los costes de las operaciones de seguridad.

En la misma entrevista, Trump endureció su discurso contra Irán y acusó a Teherán de incumplir acuerdos previos. El presidente estadounidense afirmó que su Gobierno tenía un pacto cerrado con las autoridades iraníes, pero sostuvo que "lo rompieron". También advirtió que Estados Unidos responderá con firmeza a las acciones del régimen iraní.

Irán rechaza la propuesta estadounidense

Las autoridades iraníes rechazaron las declaraciones de Trump y defendieron que el estrecho de Ormuz no debe convertirse en un espacio bajo control estadounidense. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, aseguró que las negociaciones con Washington atraviesan una "fase de crisis" y responsabilizó a Estados Unidos de dificultar un acuerdo para garantizar la navegación segura por la zona.

Asimismo, la Guardia Revolucionaria iraní sostuvo que la única forma de normalizar el tráfico marítimo es poner fin a la presencia militar estadounidense en la región y advirtió de que una mayor intervención podría agravar la inestabilidad en los mercados internacionales del petróleo y el gas.

Un enclave estratégico para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz, compartido geográficamente por Irán y Omán, es una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Antes de la actual escalada de tensiones, por este corredor transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

La propuesta de Trump llega en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, tras varios días de enfrentamientos y restricciones a la navegación en la zona, lo que ha incrementado la preocupación internacional por el impacto que un eventual bloqueo del estrecho podría tener sobre el suministro energético y la economía global.