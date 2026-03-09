Trump dice que la guerra está “prácticamente terminada”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ofensiva contra Irán está “prácticamente terminada”, más de una semana después de que los ejércitos estadounidense e israelí lanzaran un ataque sorpresa sobre el país centroasiático, lo que ha desatado una escalada en Oriente Medio.

“Creo que la guerra está prácticamente terminada”, afirmó en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión CBS, alegando que “no les queda nada, no les queda nada en el sentido militar”.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca detalló que “no tienen Armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”. “Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones”, recalcó.

Asimismo, celebró que la guerra está “muy adelantada con respecto al calendario previsto”, días después de apuntar a que los ataques contra territorio iraní se prolongarían a un período de entre cuatro y cinco semanas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo una conversación telefónica con Trump y compartió sus propuestas, encaminadas a una rápida solución a la guerra con Irán , según dijo ayer a los periodistas el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, en Moscú..

Por otra parte afirmó que no está contento con la elección de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jamenei, como nuevo líder supremo iraní. En declaraciones al tabloide estadounidense “New York Post”, Trump afirmó que no secunda la decisión de la Asamblea de Expertos que escogió al ayatolá Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre al frente de Irán, apuntando que “no está contento” con el nombramiento.

Tomar el control de Ormuz

Donald Trump también declaró a CBS News que su administración está “pensando” en tomar el control del estrecho de Ormuz. El estrecho es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de energía, ya que por él transita aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo

Trump no descarta que Washington tome el control de las reservas de petróleo iraní en plenas dudas sobre las implicaciones energéticas que tendrá la guerra en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

“La gente piensa en ello, pero es demasiado pronto para hablar de eso”, expresó en declaraciones a la cadena NBC News, mencionando el caso de Venezuela, donde el Ejército llevó a cabo una operación para capturar al líder del país, Nicolás Maduro, y posteriormente llevaron a cabo medidas para asegurarse sus reservas petroleras.

El magnate republicano reiteró su descontento con la elección de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jamenei, como nuevo líder supremo iraní. “Creo que han cometido un gran error”, dijo, expresando sus dudas sobre su permanencia en el cargo.

Alrededor del 80% de las exportaciones de crudo iraní van a China, el mayor rival geopolítico de China. El precio del barril de petróleo llegó a cotizar ayer por encima de 119 dólares tanto en su variedad Brent, de referencia para Europa.

Irán culpa a EEUU de la subida de la gasolina y las hipotecas

Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo que “Irán no quiere dañar a los estadounidenses comunes y corrientes que votaron abrumadoramente para poner fin a su participación en costosas guerras extranjeras”. “La culpa del aumento de los precios de la gasolina y del encarecimiento de las hipotecas recae exclusivamente sobre Israel y sus secuaces en Washington”, añadió Araghchi, quien calificó la campaña militar estadounidense como operación Error Épico (en lugar de operación Furia Épica) y compartió una captura de pantalla de los precios mundiales del petróleo.

“Sabemos que Estados Unidos conspira contra nuestras instalaciones petroleras y nucleares con la esperanza de contener un enorme shock inflacionario. Irán está totalmente preparado”, aseguró el diplomático iraní.

Mientras, el Ejército de Israel lanzaba una oleada de ataques simultáneos contra la capital de Irán, Teherán, y otras zonas del país, en el marco de la ofensiva. “La Fuerza Aérea ha iniciado una oleada de ataques en tres áreas de forma simultánea”, señaló el Ejército israelí en un breve comunicado, en el que indicó que los lugares bombardeados son Teherán, Isfahán y zonas del sur de Irán. Horas después informó de ataques aéreos contra “decenas de infraestructuras pertenecientes al régimen iraní en varias zonas de Irán”.

Entre los objetivos, un cuartel general de drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desde el que operaba vehículos aéreos no tripulados.