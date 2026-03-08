Trump dice que el nuevo líder iraní debe tener su permiso

El presidente de EEUU Donald Trump se unió el sábado a las afligidas familias en la Base Aérea de Dover en el recibimiento de los seis soldados estadounidenses muertos en la guerra en Oriente Medio. El ritual que devuelve los restos de los militares estadounidenses fallecidos en combate se considera uno de los actos más solemnes de cualquier comandante en jefe. Durante su primer mandato, Trump dijo que presenciar el traslado era “lo más difícil que tengo que hacer” como presidente. Pero en esta ocasión Trump lució una gorra blanca con las letras “USA” que no se quitó durante la ceremonia.

La reacción fue inmediata. Muchos estadounidenses, usuarios de redes sociales y figuras públicas, calificaron su comportamiento de irrespetuoso, predecible o descortés, con comentarios duros como llamar a su actitud narcisista o absurda.

Entre las críticas más destacadas estuvo la del gobernador de California, Gavin Newsom, quien instó a Trump a quitarse la gorra durante el homenaje. Un coronel retirado de la Fuerza Aérea señaló que Trump se convertía en el “primer presidente que le quita la dignidad a un traslado digno”, subrayando que el protocolo militar no es un mero formalismo sino un código de honor.

Ante los medios, Donald Trump advirtió de nuevo a la cúpula iraní. Dijo que sea quien sea el nuevo líder supremo de Irán “no durará mucho” si no obtiene primero su beneplácito. “Va a tener que recibir nuestra aprobación. Si eso no ocurre, no va a durar mucho”, precisó Trump en declaraciones a la cadena estadounidense ABC, en un día que las autoridades clericales iraníes decidían el nombre del sucesor del fallecido ayatolá Alí Jamenei.

“Lo que queremos”, prosiguió Trump, “es asegurarnos de que no tenemos que volver a ocuparnos de Irán cada diez años, cuando yo no esté, para repetir lo mismo o permitir que se hagan con un arma nuclear”.

El presidente estadounidense, como ya avanzó estos días, estaría dispuesto a aceptar un candidato vinculado con Jamenei “si acaba siendo un buen líder, y hay muchas personas cualificadas para ello”, ha añadido Trump, quien al poco de empezar la ofensiva de EEUU e Israel que mató al líder supremo reconoció que también habían fallecido algunos posibles sucesores aceptables por EEUU. Las quinielas a la sucesión de Jamenei incluyen, entre otros, a su hijo Mojtaba, a sus asesores Asghar Hijazi, Ali Lariyani o Sadiq Lariyani, así como a Hasán Jomeini, el nieto del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini.

Por su parte, el Ejército de Israel dijo que hará todo lo que esté en su mano para impedir la inminente elección de un sucesor del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, muerto la semana pasada.