Trump: “Solo EEUU es capaz de proteger a Groenlandia”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que EEUU es “el único país capaz de proteger Groenlandia” ante las crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial y pidió abrir negociaciones para comprar el territorio, al que describió como un “gran pedazo de hielo”. Trump explicó que su interés no busca confrontar a otros países, sino garantizar la defensa estratégica del territorio en un contexto de competencia global creciente, especialmente entre EEUU, Rusia y China, y aseguró que Groenlandia es vital para mantener el control del Ártico y de las rutas comerciales emergentes.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Trump descartó el uso de la fuerza, pero lamentó la “falta de gratitud” de Dinamarca respecto al asunto. “Debimos quedárnoslo tras la Segunda Guerra Mundial”, afirmó, explicando que EEUU “luchó a favor de Dinamarca y les devolvió el territorio”. Además, recordó que mantener bases en Groenlandia permitió proteger no solo la isla, sino también intereses estratégicos de Europa y Norteamérica, y subrayó que el territorio es esencial para la vigilancia militar y la seguridad energética de la región.

Recalcó que “todo lo que pide EEUU es conseguir Groenlandia, incluyendo el título de propiedad y los derechos de propiedad”, porque, según dijo, “se necesita la propiedad para poder defenderla”. “No se puede defender con un contrato de arrendamiento”, añadió. Insistió en que esta medida sería beneficiosa también para la seguridad europea y que no pretende debilitar la OTAN, sino reforzarla frente a amenazas globales y garantizar que ningún actor externo tenga influencia sobre este territorio estratégico.

“Queremos el hielo”

A nivel legal, Trump señaló que “queremos ese pedazo de hielo para proteger al mundo, pero no nos lo dan”, y afirmó que su propuesta no supone una amenaza para la OTAN, sino que “mejorará la seguridad de la Alianza al completo”. Indicó que la adquisición de Groenlandia sería similar a otras operaciones históricas de compra de territorios realizadas por EEUU y países europeos a lo largo de los siglos.

Recordó que durante la Segunda Guerra Mundial Dinamarca “cayó en manos alemanas” y fue incapaz de defender Groenlandia, por lo que EEUU envió fuerzas para proteger el territorio. Trump insistió en que Washington actuó entonces en defensa de Dinamarca, aunque ahora considera que la protección directa de Groenlandia es crucial para la seguridad nacional y la estabilidad estratégica del Atlántico Norte.

Finalmente, subrayó la importancia de “contar con aliados fuertes” y destacó que Groenlandia es “un lugar estratégico situado entre EEUU, Rusia y China”. Aseguró que su gobierno continuará evaluando opciones para asegurar la defensa del Ártico y que espera abrir negociaciones “respetuosas y transparentes” con Dinamarca y Groenlandia para alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes.

Dinamarca rechaza la exigencia de unas negociaciones de venta Dinamarca rechazó ayer abrir negociaciones con Estados Unidos para la venta de Groenlandia, tras las insistencias del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en el Foro Económico Mundial de Davos afirmó que su país es “el único capaz de proteger Groenlandia” y exigió negociaciones inmediatas para adquirir la isla. El ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, declaró a Berlingske que Copenhague “mantendrá los acuerdos alcanzados” en la reciente reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Respecto a que Trump descartara usar la fuerza para tomar la isla, Rasmussen indicó que es un comentario “positivo”, aunque advirtió que el presidente estadounidense mantiene su interés sobre Groenlandia pese al choque con Dinamarca y los aliados europeos: “La ambición última del presidente sigue intacta, del discurso saco que su ambición sigue intacta”. Por su parte, Trump reiteró en Davos que no recurrirá a la fuerza, pero subrayó la necesidad de adquirir la isla: “A nivel legal, no sería defendible de esa forma, por lo que queremos ese pedazo de hielo para proteger al mundo, pero no nos lo dan. Nunca hemos pedido nada. Podríamos habérnolos quedado, pero no lo hicimos. Así que ahora tienen una opción: pueden decir que sí, y lo apreciaremos, o decir que no, y lo recordaremos”.