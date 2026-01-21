Trump anuncia un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha pactado "el marco para un futuro acuerdo" en torno a Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Unas pocas horas después de su comparecencia en el Foro de Davos, en la que aseguró que no utilizaría la fuerza militar para hacerse con la isla ártica mientras insistía en querer comprarla —una opción ya desechada por Dinamarca—, el mandatario norteamericano ha recurrido a su red social para informar de ese principio de acuerdo.

Sin precisar exactamente en qué se concreta ese acuerdo, sí ha detallado que ha mantenido una reunión con Rutte "muy productiva" y que los términos planteados atañen a "toda la región ártica".

"De concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", ha declarado el neoyorquino a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Además, ha adelantado que, sobre la base de ese "entendimiento", no impondrá los aranceles extraordinarios que había anunciado sobre los países europeos que habían secundado las maniobras militares de Dinamarca en Groenlandia.

Asimismo, y dado que Trump había justificado su ambición sobre Groenlandia en su importancia para el despliegue del escudo denominado Cúpula Dorada, ha indicado que "se están llevando a cabo conversaciones adicionales" sobre la extensión de ese sistema al territorio ártico.