Trump gira su posición sobre España y asegura que se ha "redimido por completo" tras la cumbre de la OTAN
EN ANKARA
Donald Trump asegura que España se ha "redimido por completo" tras la cumbre de la OTAN en Ankara, pese a las duras críticas y amenazas comerciales que lanzó horas antes por el gasto en Defensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que España "se ha redimido por completo" durante la cumbre de la OTAN, rebajando así el tono de las duras críticas que había dirigido previamente contra el Gobierno español.
Tras participar en la reunión de la Alianza Atlántica celebrada en Ankara, Trump destacó ante los medios que España había respondido positivamente a una petición relacionada con aportaciones económicas dentro de la organización. "He tenido problemas con España y los sigo teniendo, pero hoy se ha redimido por completo", declaró el mandatario estadounidense.
Cambio de tono tras las críticas a España
Trump aseguró que España se mostró "muy generosa" al atender una solicitud de pagos vinculada a la OTAN y señaló que, de no haber sido así, ni siquiera habría mantenido conversaciones con la delegación española.
El presidente norteamericano destacó además el clima de unidad vivido durante la cumbre y calificó de "impresionante" el consenso alcanzado entre los aliados. Sus palabras contrastan con las pronunciadas apenas unas horas antes, cuando arremetió contra España por no comprometerse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).
Amenazas de romper relaciones comerciales
En una comparecencia conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump llegó a calificar a España como una "causa perdida" y un "aliado terrible".
Además, amenazó con suspender completamente las relaciones comerciales bilaterales.
"No queremos hacer ningún negocio comercial con España", afirmó entonces, en unas declaraciones que generaron una fuerte repercusión internacional.
El mandatario criticó especialmente la negativa del Ejecutivo español a asumir el nuevo objetivo de gasto militar acordado por buena parte de los aliados.
Confianza en que España aumente el gasto militar
Pese a las discrepancias, Trump cerró la jornada con un mensaje más conciliador y calificó la cumbre como un éxito para la OTAN. El presidente estadounidense recordó que la Alianza elevó recientemente el objetivo de inversión en defensa del 2% al 5% del PIB y aseguró que muchos consideraban imposible alcanzar ese compromiso.
Aun así, expresó su confianza en que los países que todavía no han asumido formalmente ese objetivo, entre ellos España, acaben haciéndolo "bastante pronto", después de que durante la reunión hayan mostrado una actitud que calificó de "muy positiva".
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