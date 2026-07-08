Trump da por rota la tregua con Irán y amenaza con nuevos bombardeos

Equipos de rescate de la Media Luna Roja Iraní (IRCS) trabajan en el lugar donde un edificio quedó destruido tras un ataque aéreo en Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este miércoles por finalizada la tregua con Irán tras la nueva escalada de tensión registrada en Oriente Medio. Durante su llegada a la cumbre de la OTAN, el mandatario afirmó que el acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado mes de junio "ha terminado" y dejó abierta la puerta a nuevos bombardeos contra territorio iraní.

Las declaraciones llegan después de varios días de enfrentamientos entre ambos países. La crisis se intensificó tras los ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, seguidos por una ofensiva estadounidense sobre decenas de objetivos iraníes y la posterior respuesta de Teherán con ataques dirigidos contra instalaciones militares de países aliados de Washington en la región.

Trump aseguró que ya no confía en las autoridades iraníes y calificó a sus dirigentes de "gente enferma", afirmando que continuar las negociaciones supone "una pérdida de tiempo". Aun así, indicó que los equipos diplomáticos estadounidenses podrán mantener contactos si lo consideran oportuno.

Mapa con los últimos ataques militares en el Golfo Pérsico. | Europa Press

La tensión aumenta en Oriente Medio

Además de dar por roto el alto el fuego, el presidente estadounidense advirtió de que Estados Unidos podría lanzar nuevos ataques contra Irán durante la noche, lo que eleva aún más la incertidumbre sobre la evolución del conflicto.

La nueva escalada también ha tenido repercusiones económicas. La posibilidad de que continúen los enfrentamientos en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo, impulsó al alza el precio del crudo y volvió a generar preocupación en los mercados internacionales.

Por su parte, las autoridades iraníes acusaron a Washington de incumplir los compromisos alcanzados semanas atrás y advirtieron de que responderán a cualquier nueva ofensiva. Mientras tanto, varios países de la región y organismos internacionales han vuelto a reclamar una desescalada del conflicto y un regreso a la vía diplomática para evitar una crisis de mayores dimensiones.