Trump y Netanyahu chocan por la ofensiva en Líbano: "¿Qué coño estás haciendo, estás puto loco?"

Según informa el portal estadounidense Axios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantuvieron una llamada telefónica de alto voltaje en la que discutieron la renovada ofensiva militar israelí en Líbano.

Durante la conversación, Trump habría llegado a increpar a Netanyahu con expresiones extremadamente duras, llegando a llamarle “puto loco” y afirmando que, sin su apoyo, “estaría en la cárcel”. También le reprochó la escalada militar: “Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo”, según fuentes citadas por el medio.

En otro momento de la llamada, el presidente estadounidense habría preguntado a Netanyahu “qué coño estaba haciendo”, en referencia a la intensificación de las operaciones en territorio libanés.

Sin embargo, la versión oficial difundida desde el entorno político presenta un tono muy distinto. Trump aseguró en redes sociales haber mantenido una conversación “muy productiva” con Netanyahu, en la que abordaron la situación regional y negaron el envío de tropas a Beirut.

Según ese relato, también se habrían producido contactos con el grupo Hezbolá, que habría aceptado un alto el fuego parcial, mientras Israel y sus adversarios habrían pactado no ampliar los ataques en ese momento.

Por su parte, Netanyahu insistió en que Israel mantendrá su postura: si Hezbolá continúa los ataques contra población israelí, “Israel atacará objetivos en Beirut”, subrayó.

Las tensiones se producen en un contexto de fuerte inestabilidad en Oriente Próximo, con el conflicto en Líbano escalando y con frentes abiertos en la región que amenazan con extenderse aún más.