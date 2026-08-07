Trump prepara una nueva fuerza militar para coordinar operaciones contra los cárteles en Hispanoamérica

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara un amplio refuerzo de su estrategia de seguridad en América Latina con la creación de una Fuerza Conjunta del Hemisferio Occidental, una nueva estructura militar destinada a coordinar operaciones contra los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales transnacionales.

La iniciativa supone una reorganización del Mando Sur de Estados Unidos y pretende integrar en un único mando operativo recursos militares, de inteligencia, vigilancia y apoyo logístico para actuar de forma coordinada con los ejércitos de países aliados desde México hasta Chile.

El objetivo de Washington es reforzar la cooperación frente al narcotráfico, el tráfico de personas y otras redes criminales que considera una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. El Pentágono prevé establecer un mando permanente en Miami desde el que se dirigirán las operaciones y la coordinación con los países socios.

Guatemala y Honduras, los primeros aliados

Los primeros países en integrarse de forma prioritaria en este modelo serán Guatemala y Honduras, que han reforzado en los últimos meses su colaboración con Estados Unidos en materia migratoria, inteligencia y lucha contra el crimen organizado.

La nueva estrategia busca ir más allá de la cooperación tradicional basada en el intercambio de información o el entrenamiento de fuerzas de seguridad y facilitar, cuando exista autorización de los gobiernos implicados, operaciones conjuntas con los ejércitos nacionales.

México, el escenario más complejo

México continúa siendo una pieza clave en la estrategia de la Casa Blanca contra los cárteles, aunque también representa el mayor desafío político. Cualquier actuación militar estadounidense en territorio mexicano requeriría el visto bueno del Gobierno de ese país, una cuestión especialmente sensible en las relaciones bilaterales.

La Administración Trump sostiene que las organizaciones criminales ya no solo representan un problema de narcotráfico, sino que también están vinculadas al tráfico de armas, migrantes, dinero y fentanilo, por lo que considera necesaria una respuesta regional coordinada.

Con esta reorganización, Washington pretende consolidar una red permanente de cooperación militar y de inteligencia con los gobiernos aliados de Hispanoamérica para reforzar la lucha contra el crimen organizado en el continente.