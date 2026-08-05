Trump amenaza con un golpe “muy duro” si Ormuz no abre

El presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró el martes que el estrecho de Ormuz, situado en el centro del foco de tensiones de la guerra en Oriente próximo, abrirá “muy pronto” o Irán recibirá un golpe “muy duro” y, entonces, el mismo se abrirá igualmente.

“El estrecho se va a abrir muy pronto, o recibirán un golpe muy duro, y entonces el estrecho se va a abrir”, sostuvo el mandatario en una entrevista para la cadena Fox poco después de haber sugerido que el martes el estratégico enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán podría estar abierto.

El jefe de la Casa Blanca amenazó con que “si vuelven a echarse atrás, les va a caer una buena”

De ese modo, el jefe de la Casa Blanca amenazó con que “si vuelven a echarse atrás, les va a caer una buena. Lo saben, lo entienden. No tengo otra opción. No pueden tener un arma nuclear, es muy sencillo”, espetó, vinculando el tránsito por el estratégico paso con el programa nuclear iraní.

A renglón seguido, el magnate republicano volvió a jactarse de que cuando Estados Unidos se disponía al lanzamiento de un “ataque tremendo” hasta el punto de, defendió, ser “el mayor desde la Segunda Guerra Mundial”, la República Islámica lo llamó para pedirle hablar, tras lo que habría suspendido esos supuestos bombardeos.

“Nos encaminábamos hacia un ataque tremendo, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y me llamaron y me dijeron, muy educadamente: ‘Por favor, ¿podemos hablar? ¿Podemos hablar?’. No querían. Y yo les dije: ‘Sí, podemos hablar. Vamos a resolverlo, de una vez por todas”, narró el inquilino de la Casa Blanca.

Sus palabras llegaron en un momento en el que su Administración expresó confianza en alcanzar un acuerdo esta misma semana, si bien Irán se limitó a describir como “positivas” conversaciones con las autoridades de Omán -país situado al otro lado del estrecho de Ormuz- sobre la gestión del tránsito en la zona.

Teherán cree que llegará a un pacto con Omán pronto

El Ministerio de Exteriores de Irán confirmó ayer que el acuerdo con Omán para gestionar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz está en su “fase final de revisión” e instó a los actores a “no obstaculizar” los trabajos de redacción del texto.

“Se ha alcanzado un entendimiento sobre las coordenadas geográficas de la ruta prevista por las partes y, si ningún tercero obstaculiza el trabajo en este sentido, la declaración conjunta de ambos países, que incluye las principales consideraciones y puntos de acuerdo, se encuentra ya en la fase final de revisión y redacción”,anunció el portavoz del Ministerio, Esmaeil Baqaei. No obstante, apuntó a que persisten factores de inseguridad.