Trump plantea una posible "adquisición amistosa" de Cuba en medio de las tensiones con la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha especulado con la posibilidad de ejecutar una “adquisición amistosa” de Cuba, asegurando que su Administración mantiene contactos abiertos con las autoridades del país caribeño en un contexto de creciente presión económica sobre la isla.

Durante declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que el Gobierno cubano atraviesa una grave situación económica y que ambas partes están dialogando. “Están hablando con nosotros y tal vez podamos hacer una toma amistosa de Cuba”, señaló, utilizando un término propio del ámbito financiero para describir un eventual proceso de cooperación política o económica.

Trump sostuvo que Cuba afronta importantes dificultades económicas y apuntó que existen ciudadanos cubanoestadounidenses interesados en regresar al país si se produce un cambio en la situación política y económica. Asimismo, defendió que Estados Unidos lleva décadas intentando impulsar transformaciones en la isla.

Las declaraciones se producen en un escenario de elevada tensión bilateral, marcado por el endurecimiento de las medidas económicas de Washington y la crisis energética que atraviesa Cuba tras la reducción del suministro exterior de petróleo.

Por el momento, no se han ofrecido detalles concretos sobre el alcance de las conversaciones mencionadas por el presidente estadounidense ni sobre la naturaleza real de una eventual “adquisición”, mientras el asunto genera un fuerte interés político y diplomático a nivel internacional.