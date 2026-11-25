El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus declaraciones a medios de comunicación desde la Casa Blanca.

Estados Unidos ha anunciado este miércoles, 25 de noviembre, una nueva batería de aranceles contra la Unión Europea, China y otras doce economías mundiales. La Administración de Donald Trump acusa a estos socios comerciales de mantener políticas industriales que generan un exceso de producción y perjudican a las empresas estadounidenses, por lo que plantea nuevas tasas sobre sus exportaciones.

La propuesta, presentada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), se ampara en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite adoptar medidas frente a determinadas prácticas comerciales extranjeras consideradas perjudiciales para el país.

La iniciativa afecta a China, los 27 países de la Unión Europea, Singapur, Suiza, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, Japón e India. No obstante, las nuevas tarifas no entrarán en vigor de manera inmediata, ya que Washington ha abierto un período de consultas y negociaciones con los países afectados.

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¿Qué aranceles propone Estados Unidos para la Unión Europea?

La propuesta contempla un arancel del 15% para los productos procedentes de la Unión Europea, teniendo en cuenta los gravámenes existentes y determinadas excepciones. Este porcentaje coincide con el tipo de referencia establecido en el acuerdo comercial entre Washington y Bruselas.

Sin embargo, la nueva investigación abre otro frente de tensión comercial entre ambos bloques, especialmente en sectores como la automoción, la industria química y los productos farmacéuticos, que aparecen entre los ámbitos señalados por las autoridades estadounidenses. El Gobierno de Trump sostiene que determinadas políticas industriales europeas, incluidos los incentivos a la producción y las ayudas financieras, limitan las oportunidades de los fabricantes norteamericanos.

Por su parte, la Unión Europea ha rechazado las acusaciones de Washington, defendiendo que el bloque comunitario no es responsable del exceso estructural de capacidad industrial que denuncia Estados Unidos.

China se enfrenta a nuevos aranceles de hasta el 20%

En el caso de China, Washington plantea tasas de hasta el 20% para buena parte de sus productos, que podrían acumularse con otros aranceles ya existentes sobre determinadas mercancías.

La propuesta toma como referencia el acuerdo alcanzado por Trump y el presidente chino, Xi Jinping, el 30 de octubre de 2025 en Kuala Lumpur, aunque deja abierta la posibilidad de endurecer las medidas si no se producen avances en las negociaciones comerciales.Las autoridades estadounidenses consideran que las subvenciones y otros mecanismos de apoyo público permiten a las empresas chinas incrementar su producción y vender productos a precios que perjudican a los competidores de otros países.

Pekín, sin embargo, ha rechazado esta interpretación. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha calificado de "falacia" las acusaciones de sobrecapacidad industrial y ha acusado a Estados Unidos de utilizarlas como argumento para justificar medidas comerciales.

¿Cuándo entrarían en vigor los nuevos aranceles?

La nueva batería de gravámenes todavía se encuentra en fase de propuesta y no tiene una fecha definitiva de entrada en vigor. Los países afectados y otras partes interesadas podrán presentar observaciones hasta el 5 de enero de 2027, mientras que las audiencias públicas sobre las medidas comenzarán el 25 de enero de 2027.

Washington pretende aprovechar este período para mantener conversaciones con sus socios comerciales y explorar posibles acuerdos que permitan modificar las condiciones planteadas. Por tanto, las nuevas tasas no se aplicarán de forma automática. Su alcance definitivo dependerá de las decisiones que adopte la Administración estadounidense una vez concluido el procedimiento de consultas.

La iniciativa supone un nuevo episodio de la política comercial impulsada por Donald Trump, con repercusiones potenciales para las relaciones económicas entre Estados Unidos, Europa y las principales potencias industriales asiáticas.