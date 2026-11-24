Donald Trump ha ganado unos 15 millones de dólares tras el rally de las acciones de Nvidia como consecuencia del regreso de Jensen Huang a la cúpula del gigante de semiconductores.

Huang, uno de los cofundadores de la chipera, fue destituido hace menos de dos semanas por la junta directiva de la empresa en medio de un escándalo relacionado con varias relaciones extramatrimoniales con empleadas y con una supuesta espía china. Con las acciones de la tecnológica en declive, acumulando una caída cercana al 50% desde el mes de octubre, el presidente de Estados Unidos apoyó en varias ocasiones la vuelta del directivo de origen taiwanés; una decisión que se materializó ayer a pesar de las investigaciones abiertas en relación con posibles filtraciones.

En medio de la revalorización de los títulos de Nvidia, que ayer se anotaron una subida en torno al 30% en Wall Street, Trump se arrogó el mérito: "Hablé con ellos, por decirlo de alguna manera, y los convencí… Cerré el trato", declaró a la CNBC sobre la decisión tomada por la dirección de la firma estadounidense de restituir a Huang en el puesto de CEO.

A la vista de lo sucedido, Rubén Gallego, senador demócrata por Arizona, llamó la atención sobre la secuencia en sus redes sociales. "Necesitamos saber qué posiciones bursátiles se tomaron antes del anuncio [del regreso de Jensen Huang]. Esta Casa Blanca es la más corrupta de la historia".

En concreto, según las declaraciones financieras remitidas a la oficina de ética gubernamental, adelantadas por Financial Times, Trump poseía, a 30 de septiembre, unas 370.000 acciones de Nvidia.