Los mercados y el petróleo afrontan la segunda semana de conflicto en Irán con peores previsiones

Los mercados bursátiles y de materias primas continuarán esta semana siendo el termómetro que mide la influencia de la tensión en el medio oriente sobre las principales economías del mundo, cuando el conflicto abierto en Irán por parte de Estados Unidos e Israel supera ya los primeros siete días desde su estallido.

En esta primera fase, la decisión de Washington y Tel Aviv de abrir fuego —que conllevó el cierre del estrecho de Ormuz y una escalada bélica a nivel regional— arrastró a los principales mercados e índices a cifras negativas, superando el 6% de caída media en el caso de las bolsas europeas; mientras el precio del petróleo se disparó un 25% y el del gas rebotó más del 50%.

“Debido a su potencial para perturbar los mercados energéticos y las cadenas de suministro globales, es probable que este conflicto tenga consecuencias políticas y económicas importantes y duraderas a nivel regional”, aprecia Joseph Lupton, codirector de Investigación Económica de JP Morgan, quien no descarta que el crudo escale “muy por encima de los 100 dólares por barril”.

Tanto es así que JP Morgan Global Research prevé que los precios del petróleo se mantengan elevados durante el primer semestre de 2026. Con todo, descarta que la situación derivada del conflicto en Irán suponga un gran shock macroeconómico: “Es poco probable que represente una amenaza para la expansión global o que altere materialmente la trayectoria de la política monetaria global”.