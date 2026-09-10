Trump promete 4.300 euros a cada estadounidense si el Partido Republicano gana las 'midterms'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la intención de entregar un dividendo de 5.000 dólares (casi 4.300 euros) a cada ciudadano adulto del país si el Partido Republicano logra el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre. Durante un acto de la convención republicana en Dallas (Texas), el mandatario fundamentó la viabilidad de este abono en la "prosperidad económica" del país, a pesar de que la deuda pública estadounidense alcanza los 40 billones de dólares.

La medida prometida, que no estaría sujeta al sentido del voto de los beneficiarios, supondría un desembolso estimado en más de 1,2 billones de dólares (1,05 billones de euros) para las arcas públicas, tomando como base los cerca de 245 millones de electores registrados en los pasados comicios presidenciales.

Durante su discurso, Trump reivindicó la gestión de su Administración en materia fiscal, destacando los recortes de impuestos aplicados a las propinas, las horas extraordinarias y las prestaciones de la Seguridad Social, además de incentivos a la industria automotriz. Asimismo, el líder estadounidense apeló al electorado para consolidar la independencia energética, reforzar el apoyo a las fuerzas de seguridad y "derrotar al comunismo en Estados Unidos".