El yerno de Trump se jacta de lograr que Gaza tenga "una de las tasas de desnutrición más bajas del mundo"

Noruega, Alemania, Japón, Estados Unidos... En esta nómina de países ha incluido a Gaza el yerno de Trump, al asegurar que los cambios impulsados por su país en la gestión de la ayuda humanitaria que llega al enclave palestino han dado como resultado que hoy esta franja costera presente "una de las tasas de desnutrición más bajas del mundo".

Sin ofrecer ningún dato ni informe para respaldar esa afirmación, Jared Kushner ha contradicho así todos los análisis conocidos tanto de Naciones Unidas como de distintos organismos, que reiteradamente ponen el foco sobre la magnitud de la crisis que enfrentan los territorios palestinos y, específicamente, Gaza, a causa de la ofensiva de Israel durante los últimos tres años. De hecho, se trata de uno de los lugares del planeta en alerta por desnutrición, con el 67% de su población en niveles críticos de inseguridad alimentaria.

Imagen de archivo de la guerra en Gaza

En todo caso, estas manifestaciones sin fundamento no impiden al yerno de Trump, que actúa como enviado especial de Estados Unidos en distintos conflictos, detectar que Israel actúa de un modo "un tanto irracional" contra los palestinos. Sin embargo, el nivel de rigor con el que analiza la causa de ese comportamiento es similar al de sus apreciaciones sobre la vida en Gaza.

Según su visión, cuando Israel ha matado a más de 73.600 palestinos desde octubre de 2023 y a más de 1.350 desde el acuerdo de alto el fuego suscrito hace once meses, la actuación del gobierno que lidera Benjamin Netanyahu guarda relación con la proximidad de los comicios en el país hebreo, fechados para el próximo 27 de octubre. "Justo van a pasar por unas elecciones de locos y eso les hace actuar de forma un tanto irracional en ciertos aspectos", ha minimizado.