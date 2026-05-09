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Trump se pronuncia sobre el hantavirus: no reforzará la cooperación con la OMS
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El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que ha provocado varios fallecimientos y mantiene casos bajo vigilancia internacional, ha vuelto a situar la coordinación sanitaria global en el centro del debate político.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha declarado que está al tanto de la situación, pero ha descartado reforzar la colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco de esta crisis, pese a la dimensión internacional del brote.
Trump ha asegurado que su administración sigue el desarrollo del hantavirus y que los equipos sanitarios estadounidenses están monitorizando a los ciudadanos implicados, incluidos los pasajeros del crucero afectados por el operativo internacional.
Sin embargo, no ha anunciado nuevas medidas de cooperación con la OMS ni un aumento de coordinación multilateral para gestionar la respuesta global al brote.
Las declaraciones llegan en un contexto en el que el propio Trump ya había reducido la financiación de Estados Unidos a la OMS durante su mandato, una decisión que en su momento generó críticas por parte de expertos en salud pública y organismos internacionales.
En aquel periodo, la retirada de fondos afectó a varios programas globales de vigilancia epidemiológica y respuesta ante emergencias sanitarias, según han recordado analistas del sector.
Mientras tanto, la OMS continúa liderando la respuesta global al brote del MV Hondius, que incluye el rastreo de contactos en múltiples países y la preparación del operativo de evacuación del crucero a su llegada a Canarias.
El dispositivo en el puerto de Granadilla contará con supervisión internacional y coordinación entre autoridades europeas y sanitarias, en un contexto en el que los pasajeros que permanecen a bordo no presentan síntomas, según los últimos datos oficiales.
Las palabras de Trump reabren el debate sobre el papel de Estados Unidos en la arquitectura sanitaria global y la dependencia de los sistemas internacionales de financiación y coordinación, especialmente en escenarios de brotes transfronterizos como el actual.
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