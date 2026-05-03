Estados Unidos revisará "pronto" la propuesta de Irán para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que estudiará "pronto" el plan de nueve puntos de Irán para poner fin a la guerra, si bien se ha mostrado receloso de inicio con la propuesta.

Es más, el magnate republicano ha puesto en duda que sea un "precio" razonable a pagar para compensar los 47 años de vigencia del régimen de los ayatolás.

"Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", ha recalcado en sus redes sociales.

Propuesta de Irán

Este breve pronunciamiento llega después de que las autoridades iraníes hayan presentado a Estados Unidos una propuesta de nueve puntos para acabar con el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero en un plazo de 30 días, según la agencia de noticias Tasnim.

Si bien Estados Unidos había planteado un alto el fuego de dos meses, la respuesta de Teherán pretende resolver el contencioso en un mes con puntos clave como la retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, el fin del bloqueo naval, la liberación de los activos iraníes congelados y que la paz llegue también a Líbano.

Irán espera ahora la respuesta oficial de Washington, trasladada a través de los países mediadores.