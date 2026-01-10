Trump quiere Groenlandia “por las buenas o las malas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su Administración hará “algo” con Groenlandia, ya sea “por las buenas” o “por las malas”, en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país.

“Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas”, declaró durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras en la Casa Blanca.

Trump manifestó que es un “fan de Dinamarca”, pero rechaza la soberanía danesa sobre la isla y defiende que Washington la posea: “Cuando la poseemos, la defendemos”, dijo, antes de agregar que “no se defiende” de la misma forma un arrendamiento que una posesión.

Venezuela

En el encuentro mantenido por Trump con las empresas productoras de petróleo norteamericanas y con intereses en Venezuela, como la española Repsol, el Consejero Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, puso en valor los más de 30 años que lleva la compañía sobre el terreno y reiteró que su experiencia resultará clave para los objetivos que busca EEUU: incrementar notable y rápidamente la producción de crudo.

Imaz le dijo a Trump que Repsol está preparada “para multiplicar por tres nuestra producción en Venezuela”. Trump respondió al apoyo de Repsol afirmando que el gobierno estadounidense se compromete a ofrecer un marco de seguridad para las inversiones en el país.

Independencia

Mientras, en el debate político, líderes de los partidos groenlandeses, incluido el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, emitieron ayer un comunicado conjunto tras las declaraciones de Trump. Rechazan el “desprecio” de Washington e instan a la diplomacia.

“No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses”, declaran, asegurando que están “gobernados por la ley del autogobierno y el Derecho Internacional”. Así, han hecho hincapié en que el futuro de Groenlandia debe ser determinado por el pueblo groenlandés y que las conversaciones sobre el futuro de la isla deben pasar por un diálogo con la población, sin que ningún otro país interfiera.