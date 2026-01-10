Groenlandia rechaza el “desprecio” y la “falta de respeto” de Trump

El gobierno y los partidos políticos de Groenlandia han reivindicado al unísono su soberanía territorial frente al “desprecio” y la “falta de respeto” exhibida por el presidente Trump con sus constantes amenazas en torno a la isla ártica.

Los líderes de los partidos groenlandeses, incluido el primer ministro, Jens Frederik Nielsen, han emitido un comunicado conjunto en el que apelan al respeto al derecho internacional al tiempo que reivindican su soberanía. “No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses”, han recalcado.

En esa línea, tras incidir en que “el futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés” sin que “ningún otro país” pueda interferir, han convocado una sesión de emergencia en la Cámara para abordar las medidas a tomar para “salvaguardar” sus derechos e intereses.

“Debemos determinar el futuro de nuestro país nosotros mismos, sin presiones para tomar decisiones rápidas y sin interferencias de otros países”, han argumentado, antes de instar de nuevo a que el diálogo se base en la diplomacia y en las normas internacionales.

Respuesta a Trump

Esta reacción se produce después de que Trump haya elevado el tono sobre sus pretensiones sobre la isla ártica, asegurando que se hará con la isla “por las buenas o por las malas” e incluso haya abierto la puerta a abandonar la OTAN.

La semana que viene, su secretario de Estado, Marco Rubio, mantendrá una reunión con autoridades de Groenlandia y Dinamarca.