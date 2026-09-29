Trump rechaza planes para relajar las sanciones a Irán

Estados Unidos e Irán mantienen abierta la vía de negociación para tratar de poner fin a una guerra iniciada el 28 de febrero, mientras las diferencias sobre el programa nuclear siguen en el centro del diálogo. Ayer, Teherán advertía de que responderá con ataques contra infraestructuras de la región si no se garantizaba su seguridad. La tensión diplomática coincidía con nuevos episodios en el estrecho de Ormuz, donde un buque sufrió un incendio tras ser alcanzado por un “proyectil desconocido”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó estar dispuesto a levantar las sanciones contra Irán y desbloquear fondos congelados a cambio de concesiones de Teherán sobre su programa nuclear. Trump respondió así a una información publicada por el portal Axios, según la cual estaría dispuesto a aliviar las sanciones y liberar fondos iraníes a cambio de que la República Islámica adoptase medidas concretas sobre su programa nuclear. El presidente estadounidense calificó esa información de falsa.

La cuestión nuclear se situaba así de nuevo entre los principales puntos de fricción de unas negociaciones que se han sucedido durante meses y que han alternado los contactos diplomáticos con nuevos enfrentamientos. La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán se reanudó el 28 de febrero, en medio de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní. Antes de la actual fase del conflicto, las partes habían alcanzado un alto el fuego de dos semanas en abril, durante el cual se plantearon nuevas conversaciones para buscar un acuerdo. Posteriormente, Estados Unidos e Irán retomaron formalmente las negociaciones, aunque Washington advirtió de que el alto el fuego había terminado en julio, después de nuevos cruces de ataques.

En los últimos días, Teherán había vuelto a plantear una salida negociada. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró el domingo que su Gobierno seguía dispuesto a negociar con Estados Unidos y defendió una propuesta que contemplaba medidas para recuperar progresivamente la normalidad en Ormuz y reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear. El plan incluía un calendario de siete días, con la reapertura del estrecho en el sexto y la reanudación de las negociaciones en el séptimo.

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Trump rechazó esa propuesta y calificó de “inaceptable” el acuerdo planteado por Teherán. El presidente estadounidense también rechazó la información sobre un posible levantamiento de sanciones a cambio de concesiones nucleares, mientras las conversaciones seguían condicionadas por las posiciones enfrentadas sobre las sanciones, los activos iraníes congelados, el bloqueo y el futuro del programa nuclear.

En paralelo, el presidente del Parlamento iraní y jefe de la delegación negociadora, Mohamed Baqer Qalibaf, elevó ayer el tono de las advertencias. Afirmó que las fuerzas iraníes atacarían infraestructuras en Oriente Próximo si no se garantizaba la seguridad de Irán y se veían afectadas sus operaciones económicas, incluida la exportación de petróleo. “Si nuestra seguridad no está garantizada, ninguna infraestructura estará a salvo”, afirmó. También advirtió de una respuesta “dura, precisa y rápida” ante cualquier agresión.

Qatar, que participa como mediador entre las partes, condenó cualquier ataque contra infraestructuras de la región. La tensión tuvo ayer además una expresión en el tráfico marítimo. El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido informó de que un buque había sufrido un incendio tras ser alcanzado por un “proyectil desconocido” cuando navegaba por el estrecho de Ormuz. El suceso se produjo el lunes y, según el organismo vinculado a la Armada británica, las llamas fueron extinguidas y el buque continuó su ruta.