Trump reclama el nuevo Premio Nobel de la Paz y ataca a Navi Pillay: "Nadie sabe nada de ella"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este sábado contra la jurista sudafricana Navanethem Pillay, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, afirmando que "nadie sabe nada de ella" y acusándola abiertamente de "odiar a Israel". A través de una extensa publicación en sus redes sociales, el mandatario estadounidense ha vuelto a reprochar al Comité Noruego que no le hayan concedido el reconocimiento a su gestión, asegurando que tendría que haber ganado "ocho premios" tras atribuirse el mérito de haber resuelto varios conflictos armados globales.

Trump ha calificado a Pillay como una "persona liberal que trabaja en Naciones Unidas" y ha asegurado que el galardón ha quedado desacreditado por "un puñado de ideólogos radicales". Durante su mensaje, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a evocar el gesto de la líder opositora venezolana María Corina Machado —distinguida con el Nobel en 2024—, quien según sostuvo le entregó su propio premio al considerar que el dirigente estadounidense merecía el reconocimiento más que nadie.

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En su balance internacional, el jefe del Ejecutivo estadounidense se ha atribuido la liberación de rehenes en Gaza, la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, la contención militar sobre Irán y la elevación del gasto en defensa de los aliados de la OTAN al 5% del PIB, además de haber evitado crisis bélicas en Asia. La jurista sudafricana Navi Pillay, nacida en 1941 y con una dilatada trayectoria en tribunales e instituciones internacionales, sucede de este modo a la propia Machado en la nómina del histórico galardón.