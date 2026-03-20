Trump ve bien retirar las bases en España y otros países OTAN

El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó ayer de “cobardes” a los miembros de la OTAN por no unirse a la guerra contra Irán ni apoyar militarmente la apertura del estrecho de Ormuz. “¡Sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel!”, publicó en su red social, Truth. Poco después, volvió a criticar a la OTAN ante los periodistas que cubren los actos de la Casa Blanca al apoyar a los legisladores que sugieren que EEUU retire las bases militares en España y otros países de la Alianza que, según él, no colaboran para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

Por contra, el Reino Unido autorizó ayer a EEUU a usar sus bases en operaciones “defensivas” para “debilitar los emplazamientos y capacidades de misiles iraníes que se utilizan para disparar contra” los buques que cruzan el estrecho de Ormuz. En este sentido, Irán elevó el tono de sus amenazas y advirtió de que “dará caza” a responsables estadounidenses e israelíes en cualquier parte del mundo. El portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, indicó que militares y funcionarios serían considerados objetivos legítimos, incluso en destinos turísticos internacionales, lo que incrementa el riesgo de una escalada global del conflicto. También acusó al primer ministro británico, Keir Starmer, de poner “en peligro” las vidas de sus ciudadanos.

Tomar la isla de Kharg

Paralelamente, ayer se informó de que Washington estaría preparando el envío de tres buques de guerra adicionales y miles de soldados a Oriente Medio, en medio de la preocupación por el impacto del conflicto sobre los mercados energéticos globales. Según medios internacionales, EEUU estaría también estudiando planes para ocupar o bloquear la isla de Kharg, un enclave estratégico para las exportaciones petroleras iraníes, con el objetivo de presionar a Teherán para forzar la reapertura del estrecho de Ormuz, clave en el tránsito del crudo mundial. Estas opciones militares se mantendrían sobre la mesa pese a las declaraciones previas de Trump en las que descartaba el despliegue de tropas terrestres.