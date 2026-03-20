TENSIÓN GLOBAL EN AUMENTO
Trump ve bien retirar las bases en España y otros países OTAN
TENSIÓN GLOBAL EN AUMENTO
El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó ayer de “cobardes” a los miembros de la OTAN por no unirse a la guerra contra Irán ni apoyar militarmente la apertura del estrecho de Ormuz. “¡Sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel!”, publicó en su red social, Truth. Poco después, volvió a criticar a la OTAN ante los periodistas que cubren los actos de la Casa Blanca al apoyar a los legisladores que sugieren que EEUU retire las bases militares en España y otros países de la Alianza que, según él, no colaboran para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.
Por contra, el Reino Unido autorizó ayer a EEUU a usar sus bases en operaciones “defensivas” para “debilitar los emplazamientos y capacidades de misiles iraníes que se utilizan para disparar contra” los buques que cruzan el estrecho de Ormuz. En este sentido, Irán elevó el tono de sus amenazas y advirtió de que “dará caza” a responsables estadounidenses e israelíes en cualquier parte del mundo. El portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, indicó que militares y funcionarios serían considerados objetivos legítimos, incluso en destinos turísticos internacionales, lo que incrementa el riesgo de una escalada global del conflicto. También acusó al primer ministro británico, Keir Starmer, de poner “en peligro” las vidas de sus ciudadanos.
Paralelamente, ayer se informó de que Washington estaría preparando el envío de tres buques de guerra adicionales y miles de soldados a Oriente Medio, en medio de la preocupación por el impacto del conflicto sobre los mercados energéticos globales. Según medios internacionales, EEUU estaría también estudiando planes para ocupar o bloquear la isla de Kharg, un enclave estratégico para las exportaciones petroleras iraníes, con el objetivo de presionar a Teherán para forzar la reapertura del estrecho de Ormuz, clave en el tránsito del crudo mundial. Estas opciones militares se mantendrían sobre la mesa pese a las declaraciones previas de Trump en las que descartaba el despliegue de tropas terrestres.
El Gobierno británico confirmó ayer el uso de sus bases por parte de Estados Unidos para “operaciones defensivas” en el marco de los ataques de Irán a buques en el estrecho de Ormuz.
Así lo indicó la oficina del primer ministro, Keir Starmer, en un comunicado en el que confirma que “el acuerdo para que Estados Unidos utilice bases británicas en el marco de la autodefensa colectiva de la región incluye operaciones defensivas estadounidenses destinadas a neutralizar las instalaciones y capacidades de misiles que se están utilizando para atacar buques en el estrecho de Ormuz”.
Londres anunció que “está colaborando estrechamente con socios internacionales para desarrollar un plan viable que salvaguarde el transporte marítimo” en el estrecho, clave para la economía mundial, dado que por él pasaba alrededor del 25% del comercio del petróleo por vía marítima.
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