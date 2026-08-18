Ucrania eleva sus ataques con drones sobre territorio ruso

Ucrania lanzó en las últimas horas una de sus mayores ofensivas con drones contra territorio ruso desde el inicio de la guerra, con Moscú y su región como principal objetivo. Las autoridades rusas aseguran que fueron detectados casi 800 drones ucranianos en distintas zonas del país, mientras que el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, cifró en más de 620 los aparatos dirigidos contra la región de la capital.

Según las autoridades rusas, las defensas antiaéreas lograron interceptar la mayor parte de los aparatos. Sobianin informó de que al menos 180 drones fueron derribados sobre la región de Moscú durante la noche y otros fueron neutralizados posteriormente mientras se dirigían hacia la capital. Las autoridades no informaron inicialmente de víctimas mortales en Moscú como consecuencia de esta oleada.

La magnitud del ataque se produce apenas dos días después de otra importante ofensiva ucraniana con drones contra Rusia. En esta ocasión, los ataques también alcanzaron instalaciones situadas en las proximidades de Moscú y provocaron daños en algunas infraestructuras, según las autoridades y medios rusos.

Entre los objetivos afectados figura una instalación vinculada a Wildberries, una de las principales empresas de comercio electrónico de Rusia. Ucrania ha atacado en las últimas semanas varios almacenes de esta compañía, a los que atribuye una función logística relacionada con el esfuerzo bélico ruso. Esta acusación procede de Kiev y no fue confirmada de forma independiente. La nueva ofensiva se enmarca en la creciente utilización por parte de Ucrania de drones de largo alcance para golpear objetivos situados lejos del frente. Kiev intensificó estos ataques contra instalaciones militares, industriales, energéticas y logísticas dentro de Rusia, tratando de dificultar el abastecimiento y la capacidad rusa para sostener la guerra.