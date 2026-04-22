La UE aprueba el préstamo de 90.000 millones a Ucrania y nuevas sanciones a Rusia

Los Veintisiete han alcanzado este miércoles un acuerdo político para liberar el préstamo de la Unión Europea a Ucrania de 90.000 millones de euros y aprobar el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, después de dos meses de bloqueo por parte de Hungría, menos de 24 horas después de que Kiev anunciara la reparación del oleoducto Druzhba.

La decisión la han tomado los embajadores en una reunión en Bruselas tras constatar que Budapest retira el veto que durante meses ha impedido la aprobación definitiva del préstamo, al requerirse la unanimidad de todos los Estados miembro para modificar el presupuesto comunitario.

También ha recibido el visto bueno el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, que había sido propuesto para entrar en vigor el pasado 24 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la invasión, pero que se había retrasado por el veto de Hungría y Eslovaquia.

No obstante, para que comiencen a desembolsarse los primeros pagos del préstamo, aún queda la formalización definitiva por procedimiento escrito del Consejo, prevista para este jueves.

En el caso de las sanciones, las medidas económicas entrarán en vigor de forma inmediata, mientras que las sanciones individuales requerirán su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Fin de dos meses de bloqueo

El desbloqueo llega después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmara la finalización de las obras de reparación del oleoducto Druzhba, clave para el transporte de petróleo ruso a Europa.

“Ucrania ha completado las obras de reparación”, señaló el mandatario, indicando que la infraestructura “puede reanudar su funcionamiento”, a la espera de nuevos ataques.

El oleoducto había sido motivo de tensiones entre Hungría, Eslovaquia y Ucrania, en un contexto marcado por los desacuerdos con el Gobierno de Viktor Orbán, principal obstáculo al acercamiento de Kiev a la UE.