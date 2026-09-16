La UE estudia crear una OTAN propia con Canadá y sin EEUU

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles crear un mecanismo europeo que permita a los Estados miembros coordinar una respuesta conjunta ante ataques híbridos que amenacen su seguridad, como ciberataques, sabotajes, incendios provocados o incursiones con drones. La iniciativa, planteada durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, buscaría complementar el artículo 4 de la OTAN y adaptar la arquitectura de seguridad europea a una “nueva realidad”. Von der Leyen planteó además la creación de un Consejo Europeo de Seguridad que reuniría a los líderes de la UE con representantes de Reino Unido, Canadá, Noruega y Ucrania, entre otros socios, sobre la seguridad del continente.

“Europa necesita su propio manual de respuesta contra amenazas híbridas”, afirmó Von der Leyen. La propuesta contempla que, cuando un Estado miembro active este mecanismo, los Veintisiete se reúnan para coordinar una respuesta conjunta, disuadir una mayor escalada y mitigar el impacto del incidente.

La presidenta de la Comisión vinculó la iniciativa al aumento de las amenazas y provocaciones registradas en suelo europeo y señaló que la guerra de Rusia contra Ucrania continúa “con toda su intensidad”. “Y las amenazas están aumentando en nuestro territorio”, afirmó.

Von der Leyen citó entre los ejemplos recientes los incidentes registrados en Dinamarca y Lituania y el intento de ataque con drones bomba contra el aeropuerto alemán de Leipzig, que las autoridades alemanas atribuyeron a Rusia. Moscú rechazó las acusaciones de Berlín y acusó a países de la OTAN de responsabilizar falsamente a Rusia de otros incidentes para incrementar las tensiones.

La presidenta de la Comisión también anunció que presentará, junto a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, una nueva Estrategia Europea de Seguridad. En ella se abordarán las amenazas híbridas y la necesidad de reforzar la preparación europea ante un escenario en el que, según Von der Leyen, “la paz está amenazada”.

“Por eso presentaremos nuestras ideas para hacer realidad un Consejo Europeo de Seguridad”, afirmó. La propuesta responde, según explicó, a un debate mantenido durante años sobre un formato de líderes centrado en la seguridad europea.

La presidenta de la Comisión defendió también elevar los esfuerzos en materia de defensa europea mediante un nuevo Instrumento Europeo para Facilitadores Estratégicos. Pretende desarrollar capacidades conjuntas en ámbitos como la defensa aérea y antimisiles, el transporte estratégico, el reabastecimiento en vuelo, el espacio y el ciberespacio.