Una ola de ataques de Rusia deja cerca de una treintena de muertos en Kiev

Al menos 27 personas han muerto y otras 40 han resultado heridas a consecuencia de un ataque aéreo ruso contra un centro logístico del municipio de Bucha, en la región de Kiev, dentro de una ola de bombardeos rusos contra almacenes de la zona —depósitos de armas según Moscú— que han provocado la evacuación de cientos de personas.

El ataque principal ha ocurrido en la localidad de Myla, en Bucha, donde un avión no tripulado ha alcanzado un almacén y provocado una detonación que ha alcanzado edificios residenciales y una residencia de ancianos y personas con discapacidad, según ha informado el presidente Zelenski.

El jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko, ha avisado de que la cifra de víctimas "podría no ser definitiva" a tenor de los enormes daños materiales causados por el ataque, que ha provocado un gran incendio todavía en proceso de extinción.

El número de evacuados se sitúa por ahora en 381 personas, entre ellas 59 niños; mientras siete de los heridos han requerido hospitalización inmediata.