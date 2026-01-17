La UE y Mercosur firman un histórico acuerdo de libre comercio tras 26 años de negociaciones

Representantes de la Unión Europea y Mercosur firmaron este sábado en Asunción el tratado de libre comercio entre ambos bloques, en una jornada calificada de histórica, marcada por la ausencia del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los principales impulsores del pacto.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó el papel de Lula y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayando que el acuerdo une a dos regiones que suman cerca de 800 millones de habitantes y refuerza el multilateralismo frente al unilateralismo.

Von der Leyen resaltó que el acuerdo representa una apuesta por la cooperación, recordando que UE y Mercosur concentran casi el 20% del PIB global, y lo definió como “el logro de una generación”.

Por su parte, el presidente argentino Javier Milei señaló que el pacto es un punto de partida para una mayor apertura económica, e incluyó en su intervención críticas a la situación política en Venezuela.

En el encuentro participaron también líderes y representantes de Uruguay, Bolivia, Brasil y del Consejo Europeo.