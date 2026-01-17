Los ganaderos y agricultores se suben a sus tractores de madrugada y cortan la N-120 a la altura del Ponte Vella

Una nueva tractorada, fruto de las reclamaciones del sector primario por el acuerdo de la UE con Mercosur, ha cortado en la mañana de este sábado, 17 de enero, la N-120 a la altura del Centro Comercial Ponte Vella, una de las arterias principales de acceso a la ciudad de Ourense.

Muy temprano, desde las 7:00 horas de la mañana, ganaderos y agricultores trasladaron sus tractores hasta la zona. Se encendieron al amanecer, en un tramo horario con poco tráfico en la ciudad, y se trasladaron poco a poco a esta vía, instalándose a ambos lados de la calzada que recorre el lateral del río Miño por debajo del centro comercial. Allí aparcaron y comenzaron a quemar fardos de paja en un lateral de la carretera, desplegando carpas y hogueras, con intención de permanecer en este punto. Hasta este punto se ha desplazado un dispositivo policial.

En paralelo, en otros puntos como es la carretera de A Granxa, alguno quemaba un rollo de paja en la vía, quedando los restos en un lateral.

Galería | Largas hileras de tractores bloquean la N-120 en Ourense, en el cuarto fin de semana de protestas | José Paz

Intensificación de las protestas

La organización de este nuevo acto de protesta, que marca una significativa escalada en las movilizaciones, comenzó a las 6:45 horas de la madrugada, con un petardazo que se escuchó en todo el centro de la ciudad. En la noche de este viernes 16 ya se notaba movimiento entre el colectivo y los congregados al pie de la estatua de El Ángel caído, punto central de encuentro de todos ellos estos días. Se había juntado un grupo más numeroso que el habitual en los últimos días delante del edificio de la Subdelegación del Gobierno en Ourense. Más tractores, trasiego con el espantapájaros que colgaron desde un brazo de uno de los tractores para que se viera desde las ventanas de la subdelegación, movimiento con las pancartas y mucho corrillo en torno al fuego que mantienen vivo prácticamente a diario, desde el día 26. Todo indicaba que algo se estaba planificando de cara a la jornada siguiente.

Sin que llegara a amanecer, los tractoristas salían decididos hacia la N-120 para instalarse allí y bloquearla. Habrá que ver cómo transcurre el día y la afectación al tráfico y a la ciudad. CAbe recordar que esta es una arteria importante, no sólo de entrada a Ourense ciudad, si no también de conexión entra los conductores que la atraviesan tanto si se entra o sale hacia Lugo y la Ribeira Sacra, como hacia Madrid o Vigo y Santiago.

Así está el punto central de las protestas de los tractoristas en Ouernse, al pie de la estatua de El Ángel caído | La Región

23 días de movilizaciones

La semana comenzó con la apertura de la A-52 después de más de 60 horas de cortes de circulación y en un momento en el que las reivindicaciones del sector primario por el acuerdo con Mercosur cumplían más de dos semanas. Fue una semana en la que también se bloquearon con rollos de paja, barro y tractores las entradas al edificio de Medio Rural y a la Casa de Chocolate, en Ourense.

La reunión de más de cinco horas celebrada el miércoles 14 entre Medio Rural y los representantes de las protestas no fue satisfactoria para los tractoristas al no ver estos últimos “solucións firmes” y adivirtieron de que las movilizaciones continuarían, incluso llegando a desplazarse hasta Madrid. A pesar de eso, la conselleira de Medio Rural se comprometió a reforzar controles y promoción del producto gallego ante Mercosur.

Este sería el cuarto fin de semana de movilizaciones y el día número 23, ya que las protestas comenzaron el día 26 de diciembre y desde entonces los trabajadores del rural están fuera de sus casas y el ritmo de la ciudad marcado por los actos de protesta y el alto número de tractores que se han desplazado a Ourense, principalmente desde A Limia, Maceda o Montederramo.

Se desconoce si su intención es permanecer cortando la carretera durante el resto de la jornada o si se irán desplazando a distintos puntos.