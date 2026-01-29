La Unión Europea debate declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembro de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas para discutir la implementación de nuevas sanciones contra Irán y Rusia y para abordar cuáles deben ser los próximos pasos para alcanzar la paz en Gaza, una vez lanzada la segunda fase del plan propuesto por Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido la declaración por parte de los Veintisiete de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y la imposición de "cualquier otra sanción" contra Teherán en respuesta a la "represión ciega e indiscriminada" contra su población.

Durante el encuentro, los jefes diplomáticos abordarán multitud de asuntos pendientes en política exterior, aunque solo hablarán de la isla del Ártico en los márgenes. Esta reunión se produce una semana después del Consejo Europeo extraordinario que congregó en Bruselas a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tras las amenazas arancelarias de Washington a varios países europeos por Groenlandia.

Los ministros iniciarán la reunión hablando de la agresión rusa a Ucrania, que este mes de febrero cumple su cuarto aniversario; de cómo distribuir el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev, acordado en el Consejo Europeo de diciembre; así como de las negociaciones de paz, en un momento en el que Rusia ha recrudecido su ofensiva y se espera el inicio de un trílogo con Estados Unidos para buscar el fin del conflicto.

La Unión Europea está preparando un “ambicioso” vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, coincidiendo con los cuatro años del inicio de la invasión, pero no está previsto que los ministros de Exteriores lo aborden este jueves, a la espera de que la Comisión Europea concrete las medidas punitivas.

No obstante, sí se espera que se acuerden sanciones coercitivas adicionales para mantener la presión sobre el Kremlin, según fuentes diplomáticas. De hecho, este miércoles los embajadores ya han avanzado sanciones contra seis propagandistas rusos, que serán formalizadas este jueves.

Sanciones contra Irán y la Guardia Revolucionaria

Donde podrían alcanzarse acuerdos más concretos es en relación con Irán, con nuevas sanciones en respuesta a la represión de las protestas, que habría causado miles de muertos.

Se espera una votación favorable para dificultar el acceso de Teherán a componentes para drones y misiles, así como la inclusión de más cargos del Gobierno iraní en el régimen de sanciones por violaciones de Derechos Humanos, proliferación nuclear y apoyo a Rusia.

Sigue abierto el debate sobre la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, una medida que genera reticencias en algunos países por el riesgo de romper relaciones con Teherán y afectar a ciudadanos europeos en el país.

Aun así, fuentes diplomáticas señalan que esta opción gana apoyos conforme aumenta la brutalidad de la represión. España se encuentra entre los países favorables, aunque la medida requiere unanimidad, por lo que podría posponerse.

Flexibilidad en los 90.000 millones para Kiev

También se tratará la propuesta de la Comisión Europea para gastar los 90.000 millones de euros que la UE destinará a Ucrania durante los próximos dos años; un préstamo aprobado en diciembre pese al rechazo de Hungría, República Checa y Eslovaquia.

El Ejecutivo comunitario propuso destinar 60.000 millones a gasto militar, priorizando la compra a la industria ucraniana y europea, y los 30.000 millones restantes a cubrir otras necesidades presupuestarias y garantizar el funcionamiento de la Administración.

Sin embargo, varios países señalan la necesidad de introducir un mecanismo de flexibilidad que priorice compras dentro de la UE y Ucrania, pero que permita recurrir a terceros países como Estados Unidos cuando el equipamiento no esté disponible en Europa.

En este contexto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó a la UE a dar mayor flexibilidad a Kiev, al considerar que Europa no puede proporcionar actualmente todo lo que Ucrania necesita para defenderse. Posteriormente, la Comisión recordó que se trata solo de una propuesta inicial que deberán concretar los Veintisiete.

Nuevos pasos para la paz en Gaza

Otro de los bloques clave será la situación en Oriente Próximo, con asuntos como la segunda fase del plan de paz estadounidense en Gaza o el conflicto en el noreste de Siria entre el Ejército sirio y milicias kurdas.

Sobre la Franja de Gaza, los ministros debatirán el papel de la UE ante la apertura del paso de Rafá y cómo puede contribuir a garantizar la paz y el acceso a la ayuda humanitaria. Entre las posibles contribuciones europeas figuran el entrenamiento de la Policía palestina (EUPOL COPPS) o la reactivación de la misión EUBAM para el paso de Rafá.

También podría abordarse la Junta de Paz propuesta por Estados Unidos, aunque los Veintisiete ya han expresado “serias dudas” sobre su compatibilidad con los tratados de la UE y la Carta de la ONU.

DHH en el Mundo y situación en RCD

Durante el almuerzo, los ministros abordarán con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, las principales prioridades globales en esta materia, desde Irán hasta Sudán, con la posterior adopción de conclusiones europeas.

El resto de la jornada se centrará en la región de los Grandes Lagos, tras la nueva ofensiva del Movimiento 23 de Marzo (M23) en la República Democrática del Congo (RDC).

Finalmente, se celebrará el Consejo de Asociación UE-Marruecos, el primero desde 2019, presidido por la Alta Representante Kaja Kallas y el ministro marroquí Naser Burita, para reforzar la cooperación en migración, transición energética y comercio.