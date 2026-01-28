La amenaza de una guerra entre Estados Unidos e Irán se intensifica

Hace un par de semanas, el presidente de Estados Unidos dejaba claro que Irán había sobrepasado ya su "línea roja", pues en aquellos días se calculaba que las víctimas mortales de la represión alcanzaban el medio millar. Ahora, con 3.000 fallecimientos reconocidos en el balance oficial del régimen, una flota mayor que la enviada a atacar Venezuela, según Trump, navega ya el océano Índico; mientras, desde la república islámica, advierten de que el contraataque será "como nunca antes", pues el ejército está ya "con el dedo en el gatillo".

Así pues, ambos países mantienen las espadas en alto mientras "se acaba el tiempo", en palabras del neoyorquino, para llegar a un acuerdo en torno al programa nuclear iraní. Si bien Estados Unidos había dado este plan por liquidado tras sus ataques el pasado verano, algo de lo que llegó a burlarse el ayatolá Jamenei, el Organismo Internacional de Energía Atómica alertó de que podría mantener la capacidad de reanudar el enriquecimiento de uranio.

En este escenario, en plena oleada de tensión interna a causa de la actuación de los agentes antiinmigración en Minnesota, Trump ha utilizado su red social para advertir de que "una enorme flota se dirige a Irán", avanzando "con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación". "Está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez, con celeridad y violencia, si es necesario", ha abundado, antes de dejar claro que la armada solo se dará la vuelta en caso de que se cierre un pacto para que la república islámica no cuente con armas nucleares.

Esa "violencia" de la que ha hablado el neoyorquino encuentra su precedente en lo ocurrido el pasado mes de junio. "La operación Martillo de Medianoche —lanzada por Israel y Estados Unidos— fue una destrucción masiva de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor", se ha reafirmado en sus amenazas contra Teherán. En días pasados llegó a decir que solo le faltaba concretar "dónde, cuándo y desde qué ángulo" atacaría al país asiático y que la flota militar que se desplazaba hacia el golfo Pérsico era "mayor" que la desplegada para irrumpir en Venezuela a principios de este año.

Llegar a un acuerdo

Por parte de las autoridades iraníes, el propio Trump llegó a desvelar que "quieren pactar" una solución a esta escalada, pues "han llamado muchas veces" para tratar de buscar un acuerdo. También lo dijeron distintos miembros de su gobierno —hoy mismo ha sido la misión de Irán ante Naciones Unidas en Nueva York la que ha asegurado que la voluntad del país pasa por "dialogar sobre la base del respeto mutuo y los intereses comunes"—, si bien también han dejado claro que están "preparados" para un enfrentamiento militar si Estados Unidos no deja otra opción.

En paralelo, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha reclamado a la administración Trump que "dejen de lado las amenazas, las exageraciones y las peticiones ilógicas" para poder llevar a cabo las negociaciones. Y, mientras esas reuniones con la parte americana no se producen, ha avanzado que está en contacto con otros países de la región, posibles mediadores, que se muestran preocupados por la inestabilidad que está generando la amenaza de Washington.

Tensión en el Golfo

Hoy mismo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, habló con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, quien aseguró públicamente que su país no servirá como base de ningún ataque bélico. Se trata de la misma postura que ya expresó Emiratos Árabes, que también dejó claro que no permitirá que su "espacio aéreo, territorio o aguas" se utilicen para acciones militares contra Irán; mientras Qatar apeló igualmente a preservar la paz en el golfo Pérsico.