Venezuela libera a 22 presos y el papa se reúne con María Corina Machado

Las autoridades de Venezuela liberaron a 22 presos que encontraban detenidos en distintos centros penitenciarios del país, incluyendo al ciudadano hispanovenezolano Alejandro González de Canales Plaza, exmarido de la abogada Rocío San Miguel. Según confirmó la organización venezolana pro Derechos Humanos Foro Penal, nueve personas salieron de la prisión de La Crisálida y otros 13 de Rodeo. “Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, informó por la mañana la organización.

Horas antes, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, había confirmado que dos ciudadanos italianos fueron puestos en libertad. Alberto Trentini y Mario Burlo, identificados por el propio ministro, se encuentran ya en la Embajada de Italia en Caracas. Por su parte, el Servicio Penitenciario venezolano emitió un comunicado dando cuenta de que “en las últimas horas se han producido 116 nuevas excarcelaciones”.

En el plano diplomático, la dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado fue recibida en audiencia por el papa León XIV. Machado le rogó que interceda por la liberación de “los más de mil presos políticos” que continúan en las cárceles de su país, así como por “el avance sin demora” de una transición a la democracia. Asimismo, Machado reivindicó la legitimidad del candidato de la oposición Edmundo González como presidente del país, consecuencia del resultado de las elecciones del 28 de julio de 2024, que calificó de “gesta cívica”.

Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no abandonó los focos. Ayer compartió un mensaje en su cuenta en la red social TruthSocial en el que aparece una página manipulada en Wikipedia en la que se le describe como “presidente interino” de Venezuela. El texto indica que Trump es “presidente interino” de Venezuela desde enero, cuando “asumió” el cargo. También ayer se pronunció el presidente en funciones de Perú, José Jerí, quien afirmó que “está de acuerdo” con la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela.

Desde España, Pedro Sánchez reveló que pidió el pasado viernes a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que continuara “liberando presos políticos”. Además, Sánchez manifestó el “máximo respeto” a la disposición mostrada por Repsol para contribuir a reflotar la producción de petróleo en Venezuela, ya que “obedece a unos criterios privados, absolutamente legítimos”, dijo.