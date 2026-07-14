La Verja de Gibraltar desaparece y abre una nueva etapa sin controles fronterizos

La histórica Verja de Gibraltar dejará de existir desde esta medianoche, culminando un proceso iniciado tras el Brexit y dando paso a una nueva relación entre España y el Peñón. La supresión de los controles permitirá el libre tránsito entre ambos territorios, un cambio que beneficiará especialmente a los más de 16.000 trabajadores transfronterizos, de los que alrededor de 11.000 residen en La Línea de la Concepción.

El derribo de las barreras físicas supone uno de los mayores cambios en la frontera desde su reapertura en 1982, tras trece años de cierre durante el franquismo. La medida forma parte del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido para integrar a Gibraltar en el espacio Schengen bajo supervisión española.

La desaparición de la Verja genera optimismo por el impulso económico que puede suponer para la comarca del Campo de Gibraltar, aunque también mantiene abiertas algunas incertidumbres. Los trabajadores reclaman mayor claridad sobre las pensiones, la fiscalidad y las condiciones laborales, mientras las administraciones preparan la reorganización de los accesos y los espacios fronterizos.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, considera que el acuerdo abre una etapa de oportunidades para la ciudad, aunque advierte de retos como el incremento del precio de la vivienda y la necesidad de mejorar las infraestructuras. Desde el tejido empresarial también se espera que el nuevo escenario facilite el comercio y la inversión, poniendo fin a décadas de controles y largas colas en el paso fronterizo.

Con el derribo de la Verja desaparece una de las fronteras más simbólicas de Europa occidental y se inicia una nueva etapa de cooperación entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, marcada por una mayor movilidad y una integración económica más estrecha.