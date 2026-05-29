Vídeo | Acusan a Rusia del impacto de un dron contra un edificio al este de Rumanía

El Gobierno de Rumanía ha acusado a Rusia del impacto en la madrugada de este viernes de un dron contra un edificio de viviendas de la ciudad de Galati, en el este del país y próxima a la frontera con Ucrania, dejando un saldo de al menos dos personas heridas. Un dron implicado en el bombardeo de infraestructuras en Ucrania se estrelló en Rumanía provocando un incendio en el tejado de un bloque de viviendas. Dos personas resultaron levemente heridas y el edificio fue evacuado, según ha afirmado la ministra de Exteriores del país, Toiu Oana, indicando que aviones y un helicóptero del Ministerio de Defensa despegaron al detectarse los drones rusos en el radar.

Oana ha advertido que este incidente constituye una escalada grave e irresponsable por parte de Rusia y que Rumanía adoptará las medidas diplomáticas necesarias para responder a esta grave violación del Derecho Internacional y de su espacio aéreo. Para ello, el Ejecutivo rumano ha informado a los aliados y a la OTAN de lo ocurrido, solicitando a su vez medidas para acelerar la transferencia de capacidades antidrones al país para reforzar su seguridad.

Denuncia ante la comunidad internacional y respuesta de Bucarest

Rusia sigue siendo un Estado agresor que libra una guerra ilegal con graves implicaciones para la seguridad de los ciudadanos, resaltando que Moscú es directamente responsable de estas acciones. Desde Bucarest aseguran que actuarán con la máxima firmeza en pro de aumentar la presión internacional sobre el Kremlin con vistas a un alto el fuego inmediato y completo. El dron se estrelló contra el tejado del referido bloque de viviendas, provocando un incendio por cuenta del cual alrededor de 70 personas abandonaron el inmueble.

Este suceso ha coincidido con la reanudación por parte de Rusia de los ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumanía, según ha recordado la cartera de Defensa. Las autoridades de Emergencias enviaron un mensaje de alerta a la población en aras de que esta estuviera informada ante la incursión de los drones en el espacio aéreo soberano durante la madrugada.