Rusia anunció a EEUU que hará de Kiev "un lugar muy peligroso"

El Kremlin anticipó a Estados Unidos que iba a hacer de Kiev, la capital de Ucrania, "un lugar muy peligroso".

De ello ha dado cuenta el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, quien ha desvelado que así se lo transmitió el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una llamada realizada ex profeso en el día de ayer.

Y después de hacer pública esa amenaza a Ucrania, el jefe de la diplomacia de Washington ha abogado por llegar a un acuerdo que evite la escalada. "Es por eso que la guerra debe terminar. Cada vez que vemos estos grandes ataques de un bando u otro, nos recuerda por qué esta es una guerra terrible que ya ha durado más que la Segunda Guerra Mundial", ha agregado.

En este punto, ha vuelto a ofrecer a su país como mediador en el conflicto, iniciado en 2022 cuando en Moscú tomaron la decisión de atacar Ucrania por tierra, mar y aire. La semana pasada, Rubio ya insistió en que Estados Unidos podría retomar sus labores de mediación, toda vez que —pronostica— no habrá una victoria militar de ninguno de los dos bandos.

Tras conocer estas declaraciones, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, las ha interpretado como "una provocación descarada". "Me resulta muy difícil comprender cómo se puede permitir esto", ha admitido.

Es más, ha expresado su deseo de que los socios no se limiten a advertir a sus ciudadanos que abandonen Kiev, sino que "envíen una señal firme y contundente a Moscú para que no lleve a cabo estos ataques".