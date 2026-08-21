Vídeo | Un derrumbe en una mina de oro deja al menos 13 muertos y siete heridos en Colombia

Varias palas excavadoras trabajan en las labores de rescate tras el derrumbe registrado en una mina de oro en Nariño, Colombia.

Al menos 13 personas han muerto y otras siete han resultado heridas tras el derrumbe registrado en una mina de oro a cielo abierto en el departamento colombiano de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador.

El accidente tuvo lugar el miércoles por la tarde en la zona rural de Puerto Rico (hora local), perteneciente al municipio de Policarpa. Según explicó Gabriel Ocaña, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Nariño, el siniestro se produjo por el colapso de un talud que sepultó a varios trabajadores.

Varias palas excavadoras trabajan en las labores de rescate tras el derrumbe registrado en una mina de oro en Nariño, Colombia.

Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche para localizar a las personas atrapadas. Bomberos y vecinos de Pasto, Policarpa y El Tambo participaron en las labores de rescate, apoyados por maquinaria pesada, hasta completar la recuperación de las víctimas durante la madrugada.

Los siete heridos fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica. Entre los fallecidos figuran cuatro integrantes de una misma familia indígena del pueblo quillasinga, según vecinos del lugar.

Policarpa se encuentra en una zona montañosa y de difícil acceso, a unos 95 kilómetros de Pasto, la capital de Nariño. En este territorio opera además una disidencia de las antiguas FARC.

El accidente se produce apenas unos días después de otro derrumbe mortal en una mina de oro artesanal de República Centroafricana, donde más de un centenar de personas perdieron la vida.