Vídeo | Un espectacular incendio en Andorra destruye una urbanización que estaba por estrenar

Un incendio ha dañado "completamente" los siete bloques de edificios de la urbanización La Querola de la parroquia de Ordino de Andorra este martes de madrugada. Los Bomberos han recibido el primer aviso a las 01:45 horas por el fuego en uno de los bloques y se ha activado el parque de la parroquia de La Massana, informa el Govern d'Andorra en un comunicado.

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El incendio se ha propagado "con rapidez" hasta destruir la urbanización de 52 viviendas construida sobre una parcela de 6.900 metros cuadrados y un perímetro de 350 metros, y la superficie quemada es de unos 10.000 metros cuadrados de viviendas y 12.000 de aparcamiento.

Ayuda de los Bombers de la Generalitat

35 efectivos de los Bomberos trabajan este martes sobre el terreno para extinguir el incendio con 15 dotaciones del cuerpo, dos de las cuales de la Generalitat de Catalunya del parque de La Seu d'Urgell (Lleida).

Los Bomberos de la parroquia de El Pas de la Casa se han trasladado al cuartel de la parroquia de Canillo, cuyos efectivos están sobre el terreno, y han informado que el fuego está "bajo control" y trabajan con el objetivo prioritario de proteger el bosque.

Mensaje de tranquilidad

La ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, y la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, acompañadas del cónsul menor de Ordino, Eduard Betriu, se han desplazado para seguir la evolución del incendio y los trabajos.

Molné ha destacado que no haya víctimas ni heridos (la urbanización aún no estaba habitada) y ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: "Está bajo control y, gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia, se ha podido evitar que las llamas se extendieran a los edificios vecinos".

El cónsul menor de Ordino, Eduard Betriu, ha calificado el incendio como un "desastre" por el impacto para la parroquia, porque asegura que era un proyecto singular y emblemático que debía convertirse en un referente arquitectónico y urbanístico.