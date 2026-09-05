Vídeo | Estados Unidos destruye tres petroleros iraníes en represalia por un ataque contra dos buques de guerra en Ormuz

Estados Unidos ha destruido tres petroleros vinculados a Irán en una nueva escalada de las hostilidades en el estrecho de Ormuz, en represalia por el lanzamiento de misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona.

Según informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerzas iraníes atacaron un portaaviones y un destructor de misiles guiados, que lograron eludir los proyectiles. Ningún militar estadounidense resultó herido, según la versión difundida por Washington.

Como respuesta, las fuerzas estadounidenses atacaron tres petroleros que, según CENTCOM, forman parte de la denominada “red fantasma” de Irán, una flota utilizada por Teherán para mantener sus exportaciones de petróleo y generar ingresos destinados a la Guardia Revolucionaria.

Tres petroleros inutilizados

El Ejército estadounidense asegura que los buques M/T Downy y M/T Stark 1 fueron “inutilizados permanentemente”. El primero fue atacado cerca de la costa de la isla de Kharg, uno de los principales puntos de salida del crudo iraní, mientras que el segundo se encontraba en las proximidades de Jask.

El tercer barco, el M/T Kylo, también conocido como Noxen, fue atacado en el golfo de Omán. Según CENTCOM, las fuerzas estadounidenses efectuaron varios impactos en puntos críticos del buque después de ordenar a la tripulación que abandonara la nave, con el objetivo de dejarla completamente inoperativa.

El Ejército estadounidense sostiene que estos petroleros formaban parte de una estructura utilizada para evadir las sanciones internacionales y financiar a la Guardia Revolucionaria iraní.

“Si disparas contra dos de nuestros buques, eliminaremos tres”

El comandante del Mando Central estadounidense, Brad Cooper, lanzó una advertencia directa a Teherán tras la operación.

“Si disparas contra dos de nuestros buques, te aplicaremos un mayor coste económico y eliminaremos tres de los vuestros”, afirmó Cooper, que aseguró que Estados Unidos no dudará en actuar para defender a sus fuerzas en la región.

El comandante añadió que Washington está dispuesto, si fuese necesario, a atacar la “limitada y vulnerable flota petrolera” iraní.

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Nueva escalada en el estrecho de Ormuz

La destrucción de los tres petroleros se produce después de varias operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes en las últimas semanas.

El pasado domingo, Estados Unidos destruyó dos cohetes cargados con minas marinas que, según Washington, suponían una amenaza inminente para la navegación en el estrecho de Ormuz. Posteriormente, el martes, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos estratégicos de la Guardia Revolucionaria en territorio iraní.

La escalada tiene como escenario principal el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo. La tensión entre Washington y Teherán amenaza así con extenderse del ámbito militar al económico, en un momento en el que ambos países mantienen un pulso por el control de las exportaciones iraníes y las sanciones internacionales.

Irán, por su parte, ha advertido de que dispone de un plan para hacer frente a la presión económica estadounidense. El vicepresidente iraní, Mohamed Reza Aref, aseguró que Teherán tiene preparada una estrategia para afrontar la “guerra económica”, aunque no ofreció detalles sobre sus medidas.