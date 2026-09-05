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Putin y Zelenski ordenan suspender tres días los ataques ante la visita de la delegación de EEUU

Guerra en Ucrania

Los enviados de Trump se reunirán hoy con Putin en Moscú, y posteriormente se entrevistarán con el presidente de Ucrania

Destrucción en Kiev a causa de un nuevo bombardeo de Rusia
Destrucción en Kiev a causa de un nuevo bombardeo de Rusia | Gobierno de Ucrania

Rusia y Ucrania han acordado suspender durante tres días los ataques, mientras dure el proceso de negociación que está siendo supervisado por Estados Unidos.

De ello han dado cuenta tanto Putin como Zelenski, que se han mostrado dispuestos a respetar el cese en los ataques hasta el lunes.

Los enviados del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, están tratando de relanzar las negociaciones de paz y por el momento han logrado poner en pausa los bombardeos durante tres jornadas.

Hoy mismo está previsto que los dos estadounidenses mantengan un encuentro con el jefe del Kremlin, y posteriormente será el turno del presidente de Ucrania.

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