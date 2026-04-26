Vídeo | Así fue el momento de la evacuación de Trump tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado junto a su equipo durante la Cena de Corresponsales en Washington tras un intento de ataque con armas de fuego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado este sábado junto a la primera dama, Melania Trump, y varios miembros de su gabinete tras un intento de ataque con armas de fuego durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Washington Hilton.

El incidente, neutralizado por el Servicio Secreto, se saldó con un agente herido (fuera de peligro) y la detención del sospechoso, identificado como Cole Allen, un profesor californiano de 31 años. Según las primeras investigaciones, el atacante irrumpió armado en uno de los controles de seguridad y comenzó a disparar mientras intentaba avanzar por el vestíbulo, antes de ser reducido por los agentes.

Los disparos provocaron momentos de tensión en la sala, obligando a evacuar a los asistentes y a que algunos periodistas se resguardaran bajo las mesas. La corresponsal de CNN, Kaitlan Collins, relató que permanecieron varios minutos ocultos como medida de precaución.

Tras el suceso, Trump compareció ante los medios y calificó al detenido como un “lobo solitario” con “graves problemas”, al tiempo que elogió la rápida actuación del Servicio Secreto. “Fue todo muy rápido, apenas hubo segundos antes de que saliéramos hacia una zona segura”, afirmó.

El mandatario también aprovechó para insistir en la necesidad de reforzar la seguridad en eventos oficiales y reactivó su propuesta de construir un salón de baile acorazado en la Casa Blanca, actualmente paralizado por orden judicial.

El Servicio Secreto destacó la “valentía” de sus agentes y subrayó que el sistema de seguridad funcionó correctamente. El fiscal general, Todd Blanche, aseguró que el episodio refleja “lo peor y lo mejor” del país.

En el plano internacional, líderes como Benjamin Netanyahu y Javier Milei celebraron que el presidente estadounidense resultara ileso, mientras que desde la Unión Europea, Kaja Kallas condenó la violencia política y recordó que “no tiene cabida en una democracia”.

Pese a lo ocurrido, Trump expresó su intención de que la Cena de Corresponsales pueda celebrarse nuevamente en las próximas semanas.