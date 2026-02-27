Vídeo | Al menos dos muertos y decenas de heridos tras descarrilar un tranvía y estrellarse contra una tienda en Milán

Al menos dos personas han muerto y más de 30 han resultado heridas tras el descarrilamiento este viernes de un tranvía en Milán (Italia), que terminó impactando contra una tienda en una céntrica calle de la ciudad.

El accidente se produjo poco después de las 16.00 horas en la vía Vittorio Veneto, cuando el convoy circulaba desde la Plaza de la República en dirección a Porta Venezia. Tras salirse de la vía, el tranvía acabó arrollando a un peatón antes de estrellarse contra un establecimiento comercial.

El suceso provocó un amplio despliegue de emergencias, con la intervención de al menos cinco unidades de bomberos, equipos sanitarios y fuerzas de seguridad, que atendieron a los numerosos afectados y aseguraron la zona.

Las primeras investigaciones, según fuentes próximas al diario La Stampa, apuntan a un posible exceso de velocidad como causa del descarrilamiento. El vehículo implicado pertenece al nuevo modelo bidireccional Tramlink, incorporado recientemente al servicio de transporte urbano milanés.

El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, se desplazó hasta el lugar del siniestro y confirmó la apertura de una investigación por presuntos delitos de homicidio involuntario y lesiones imprudentes.