Aumentan a 43 los fallecidos tras el descarrilamiento del tren en Adamuz

La aparición de un nuevo cuerpo sin vida durante los trabajos de desmantelamiento de los dos trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba) sitúa la cifra de fallecidos como consecuencia del accidente ferroviario en 43 personas.

En concreto, en las vías se encuentran unos 400 efectivos que están retirando los vagones afectados y acondicionando el terreno; y, en paralelo, hasta 27 forenses del instituto de medicina legal prosiguen con las labores de identificación de cadáveres. Por el momento, se han realizado 38 autopsias que han permitido identificar a 25 personas. Además, cuatro perros de la Guardia Civil participan en la búsqueda de víctimas en el interior de los trenes.

En cuanto a los heridos, en los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas, de las que 33 son adultas y un total de cuatro, niños.