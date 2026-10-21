Vídeo | Una parlamentaria australiana sufre la amputación de las dos piernas tras un atropello intencionado

La parlamentaria australiana Helen Haines ha sufrido la amputación de ambas piernas a causa del atropello intencionado que sufrió el lunes cerca de su oficina en la ciudad de Wangaratta, en el estado de Victoria, según ha confirmado este miércoles su esposo, Phil Haines, quien ha subrayado que el proceso de recuperación será "largo y difícil".

"Lo que pasó el lunes fue un incidente horrible que causó heridas graves a Helen", ha dicho Haines desde un hospital de Melbourne en el que está ingresada su mujer. "A causa del mismo, sufrió el lunes la amputación de la pierna izquierda. Esperábamos que pudiera salvarse su pierna derecha, pero (...) los cirujanos han tenido que amputarla", ha detallado.

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"Sabemos que es una luchadora, que es una persona decidida a hacer lo mejor, con nuestro apoyo y amor, para recuperarse", ha destacado. "Eso es lo que esperamos", ha manifestado Haines durante una rueda de prensa junto a la gobernadora general de Australia, Samantha Moystyn.

En este sentido, Moystyn ha hecho un llamamiento a abordar los desacuerdos y diferencias de forma pacífica y "ejercitar el músculo de la decencia". "No tenemos que estar todos de acuerdo, pero debemos hacer frente al asunto, no a las personas", ha dicho, según ha recogido la cadena de televisión australiana ABC.

La Policía del estado de Victoria imputó el martes tres delitos al hombre que atropelló intencionadamente a Haines. El acusado, identificado como Brendan Nugent, de 43 años, era un conocido de la política, según confirmó la familia del sospechoso, que desveló que la parlamentaria "ha sido amiga durante más de 20 años" y que el incidente del lunes fue "devastador" e inconcebible".