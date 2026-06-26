Vídeo | El rey Felipe VI se reúne con Sheinbaum en México y pone fin a años de tensión diplomática

El Rey Felipe VI y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum durante su encuentro institucional en la sede de la Presidencia de la República.

El rey Felipe VI y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escenificaron este jueves el restablecimiento de las relaciones entre ambos países con un encuentro celebrado en el Palacio Nacional de Ciudad de México, una cita que simboliza el fin de varios años de distanciamiento diplomático y abre una nueva etapa de cooperación.

El monarca español, que viajó a México invitado por Sheinbaum con motivo del Mundial de Fútbol, realizó una parada en la capital mexicana antes de desplazarse a Guadalajara para asistir al encuentro entre las selecciones de España y Uruguay. A su llegada fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y posteriormente por la presidenta mexicana en el Palacio Nacional, donde ambos posaron para una fotografía oficial antes de mantener una reunión bilateral de aproximadamente una hora.

Tras el encuentro, Sheinbaum calificó la reunión de "cordial" y destacó que ambos abordaron la importancia de los pueblos originarios, la historia compartida entre México y España y la necesidad de fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

"Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones", afirmó la mandataria mexicana en un mensaje difundido en sus redes sociales. Posteriormente, durante su conferencia de prensa, aseguró que Felipe VI "es una persona muy sencilla" y explicó que también conversaron sobre asuntos económicos, comerciales, la situación internacional y la importancia del respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

Por parte del Gobierno español, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó el "momento extraordinario" que atraviesan las relaciones entre ambos países. Según destacó, España y México mantienen profundos lazos históricos, culturales, económicos y humanos que continúan fortaleciéndose mediante una relación basada en la cooperación y la hermandad.

La reunión supone un importante paso en la normalización de unas relaciones que se deterioraron a partir de 2019, cuando el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Corona española una disculpa oficial por los agravios cometidos durante la conquista de América. La ausencia de respuesta provocó un enfriamiento diplomático que alcanzó uno de sus momentos más delicados cuando Sheinbaum decidió no invitar a Felipe VI a su toma de posesión en octubre de 2024, lo que llevó al Gobierno español a no enviar representación oficial al acto.

Durante los últimos meses, ambos países han protagonizado diversos gestos de acercamiento. En febrero, la presidenta mexicana invitó personalmente al rey a asistir al Mundial de Fútbol, calificando el torneo como una oportunidad para reforzar los vínculos históricos entre ambas naciones. Un mes después, Felipe VI reconoció públicamente que durante la conquista de América hubo "mucho abuso", unas declaraciones que Sheinbaum interpretó como un gesto significativo para avanzar hacia la reconciliación diplomática.

El encuentro celebrado este jueves consolida ese proceso de acercamiento y sienta las bases para una nueva etapa de colaboración política, económica y cultural entre España y México, tras años marcados por las diferencias en torno a la memoria histórica.