Vídeo | Así ha sido la simbólica retirada de la Verja de Gibraltar, el último muro de Europa continental

La histórica Verja que durante más de un siglo separó Gibraltar de España dejó de existir en la medianoche de este miércoles, culminando un proceso de cinco años de negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit. El acuerdo permitirá la libre circulación de personas y mercancías entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, marcando un hito en las relaciones entre ambas partes.

El derribo de la frontera fue recibido con una gran expectación por cientos de personas que se congregaron en ambos lados. La celebración estuvo acompañada por el Himno de la Alegría, símbolo de la Unión Europea, así como por cánticos y el ambiente festivo generado tras la clasificación de España para la final del Mundial de Fútbol.

Este miércoles, Sánchez presidió a la mañana en La Línea de la Concepción (Cádiz) el acto simbólico de demolición de la Verja de Gibraltar. Estas fueron las imágenes que dejó la jornada:

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, protagonizaron el primer paso simbólico a través de la antigua frontera sin necesidad de mostrar el pasaporte, escenificando el inicio de una nueva etapa de cooperación.

Picardo calificó la jornada como "un día histórico" y destacó que el acuerdo permitirá fortalecer la relación con España y abrir nuevas oportunidades económicas y turísticas para Gibraltar. "Han imperado las personas y la voluntad de construir una relación diferente", afirmó.

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que el fin de la Verja supone "un sueño cumplido para generaciones de andaluces", al garantizar la libre circulación y ofrecer mayor estabilidad para los más de 15.000 trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente entre ambos territorios.

El tratado, firmado en Bruselas por representantes de la Unión Europea y del Reino Unido, entra en vigor de forma provisional mientras concluye su proceso de ratificación definitiva. Entre sus principales medidas destacan la eliminación de los controles fronterizos, la cooperación policial y aduanera y un nuevo marco de colaboración económica.

Aunque la jornada estuvo marcada por un ambiente mayoritariamente festivo, también se registraron algunas concentraciones con banderas españolas y consignas nacionalistas, que fueron controladas por las fuerzas de seguridad sin que se produjeran incidentes de gravedad.

La desaparición de la Verja pone fin a uno de los últimos símbolos físicos de la separación derivada del Brexit y abre una nueva etapa de integración y cooperación entre Gibraltar, España y la Unión Europea.