Vídeo | Un terremoto de magnitud 7,6 sacude Panamá y activa la alerta por tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 ha sacudido este viernes el centro-sur de Panamá, provocando la activación de una alerta por posible tsunami. Por el momento, no se ha informado de víctimas ni de daños materiales.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el seísmo se registró a las 19:56 horas, horario peninsular español, a unos 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con el hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad.

El Centro de Alerta por Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso pocos minutos después del terremoto, que afecta a la costa de Panamá y algunas zonas costeras de Ecuador ante la posibilidad de que se produzcan olas peligrosas.

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Una réplica de magnitud 6,0

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha estimado la magnitud del terremoto en 7,2, con un hipocentro situado a cuatro kilómetros de profundidad. El organismo panameño también ha informado de una réplica de magnitud preliminar 6,0 registrada poco después del primer temblor.

Hasta el momento, las autoridades no han comunicado víctimas ni daños materiales relacionados con el terremoto, mientras se mantiene la vigilancia ante el posible riesgo de tsunami.