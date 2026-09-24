Marín rinde un emotivo homenaje a la familia fallecida en los terremotos de Venezuela

Eucaristía por las víctimas del municipio que perdieron la vida en el terremoto de Venezuela del pasado mes de junio

La iglesia de Santa María del Puerto de Marín (Pontevedra) ha acogido este jueves una eucaristía en memoria de la familia venezolana vecina de la localidad que perdió la vida el pasado mes de junio en los terremotos de La Guaira, en su país de origen.

Fue el propio colegio La Inmaculada de Marín el que ha organizado este acto religioso en el llamado Nuevo Templo, en honor a Lía, Ulises, Adela y Yhosvany, y a todos los familiares y víctimas de los terremotos de Venezuela, Colombia, Perú y otros desastres naturales.

Relacionado Identificados los cuerpos de la familia de Marín fallecida en los terremotos de La Guaira

La misa comenzó a las 18:00 horas y más de un centenar de personas no quiso perderse la ocasión para recordar a las víctimas, una familia compuesta por padre, madre y dos hijos que el pasado junio falleció a consecuencia del terremoto de Venezuela.

En una iglesia completamente llena, en su mayoría de amigos y compañeros de los niños, también se ha podido ver a diversos representantes políticos, como la alcaldesa de Marín, María Ramallo. Además, estuvo presente el arzobispo Francisco José Prieto Fernández.

Cánticos con guitarras y la presencia del club de gimnasia rítmica donde la menor entrenaba completaron el homenaje a las víctimas, en una jornada triste y llena de llantos en el municipio.