Vídeo | Un tren arrolla a un camión atrapado en un paso a nivel en Gdansk, Polonia

El camión quedó destrozado tras ser embestido por el tren en el paso a nivel de Gdansk.

Un tren de pasajeros arrolló este jueves a un camión que había quedado atrapado en un paso a nivel de Gdansk, en el norte de Polonia, en un aparatoso accidente que obligó a suspender durante varias horas el tráfico ferroviario en la zona.

El siniestro se produjo alrededor de las 13:20 horas, cuando un tren de PKP Intercity que cubría la ruta entre Gdynia y Zielona Góra llegó al paso a nivel. El camión se encontraba todavía sobre las vías cuando las barreras comenzaron a bajar y terminó siendo alcanzado por el convoy.

Las cámaras de seguridad registraron el momento del impacto, en el que el tren golpeó con fuerza el remolque del camión. Según las autoridades ferroviarias polacas, varios testigos hicieron señales al conductor para que rompiera la barrera y abandonara el paso, pero no consiguió salir a tiempo.

El maquinista, trasladado al hospital

Como consecuencia del choque, el maquinista del tren tuvo que ser trasladado a un hospital. El conductor del camión y los alrededor de 250 pasajeros que viajaban en el convoy no resultaron heridos, según la información difundida por las autoridades ferroviarias.

El fuerte impacto provocó importantes daños materiales y obligó a movilizar a los servicios de emergencia para asegurar la zona y retirar los vehículos implicados.

El tráfico ferroviario quedó suspendido durante horas

Tras el accidente, las autoridades suspendieron el tráfico ferroviario en el tramo entre Pruszcz Gdański y Gdańsk Południowy. Algunos trenes tuvieron que ser desviados por rutas alternativas, mientras que las perturbaciones se prolongaron durante buena parte de la jornada.

El servicio ferroviario quedó completamente restablecido después de las 23:00 horas.

Una comisión especial investiga ahora las circunstancias del accidente y trata de determinar cómo quedó el camión atrapado en el paso a nivel y si se produjo algún fallo en los sistemas de seguridad.

Las autoridades ferroviarias recuerdan que, si un vehículo queda atrapado entre las barreras de un paso a nivel, la prioridad es abandonar inmediatamente las vías, incluso rompiendo la barrera si es necesario.